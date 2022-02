Nella casa del GFVip è scoppiato l’amore tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv Emanuela Tittocchia, ex fidanzata di D’Anelli, si è detta sicura che l’influencer non sia realmente interessato alla showgirl. Secondo Emanuela, Biagio avrebbe “puntato” Miriana solo ed esclusivamente per visibilità.

Le insinuazioni di Emanuela Tittocchia

In passato, Biagio D’Anelli ha avuto una relazione con Emanuela Tittocchia. Tra i due, però, non sembra essere finita bene visto che continuano a punzecchiarsi nei vari salotti televisivi.

In un’intervista l’ex naufraga de l’Isola dei Famosi ha cercato di mettere in guardia Miriana Trevisan: “Stai lontana da Biagio perché lui usa le persone per arrivare ai suoi risultati”. Secondo l’attrice, D’Anelli non farebbe mai quello che sente nel suo cuore ma ciò che più gli conviene.

Per questo motivo Tittocchia vuole cercare di “salvare” Miriana, in quanto le è stata molto vicina in un momento difficile della sua vita. La stessa Emanuela ha sostenuto che Trevisan non merita di soffrire, perché è una persona speciale.

Lo scontro a Pomeriggio 5

Martedì 15 febbraio, Biagio ed Emanuela si sono ritrovati faccia a faccia nel salotto di Pomeriggio 5. Tittocchia ha continuato ad attaccare il suo ex fidanzato, sostenendo che sia una persona cinica e falsa.

Per l’ex naufraga, D’Anelli si comporterebbe in quel sia in amore che in amicizia. A detta dell’ex naufraga, l’influencer cercherebbe le persone solamente quando avrebbe un tornaconto personale.

In merito alla lettera romantica che l’ex gieffino ha inviato a Miriana nel giorno di San Valentino, Tittocchia ha rivelato di avere ricevuto un trattamento simile da Biagio: pare che dopo averla cercata per la festa degli innamorati, l’influencer abbia portato Flavia Vento a cena con le telecamere.

In un secondo momento, anche Vento sarebbe stata “scaricata” per Lucia Bramieri.

Emanuela contro Biagio

Nel corso del faccia a faccia nella trasmissione di Barbara D’Urso, Emanuela Tittocchia ha continuato ad attaccare il suo ex D’Anelli: “Hai preso in giro tutte”. A tal proposito la diretta interessata ha sostenuto che Biagio quando ha saputo che avrebbe partecipato all’Isola dei Famosi le aveva inviato molti messaggi carini.

Inoltre, l’influencer avrebbe chiesto di poterla andare a difendere negli studi Mediaset. Una volta eliminata dal Reality Show, Emanuela ha spiegato di aver cercato D’Anelli ma quest’ultimo si sarebbe reso irreperibile: “Lui fa quello che gli serve per emergere”.

Per questo motivo Emanuela Tittocchia si è augurata che Miriana Trevisan non cada nel tranello.