La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 del 23 febbraio 2022 è prevista su Rai 1 alle 15:55 in prima visione, e in replica su RaiPlay oppure on demand. Le anticipazioni si concentrano sul ritorno di Adelaide a Milano, decisa ad affrontare le sue responsabilità. Umberto, quando la vede, capisce in un attimo di essere profondamente innamorato di lei e non perde tempo per umiliare la povera Flora. Intanto, Vittorio è sempre più geloso di Beatrice, che gli sta nascondendo qualcosa di importante. Già, perché lei e Dante si sono lasciati travolgere dalla passione.

Ovviamente, Beatrice è ignara delle losche mire di Romagnoli ai danni di Conti e, per la seconda volta, ha ceduto alle sue lusinghe. Maria, invece, continua a sognare a occhi aperti il giorno nel quale convolerà a nozze con Rocco, ma non sa che Agnese ha scoperto un'amara verità. Anche un'altra persona ne verrà a conoscenza e questo segreto rischia di venire a galla, con tutte le conseguenze del caso.

Il Paradiso delle Signore 6 trama puntata 113 su Rai 1

Stefania è sempre più convinta che la sua strada sia quella del giornalismo. Il suo ultimo articolo sui diritti delle donne ha fatto centro e Marco si complimenta con lei. Gemma, per puro caso, sente una parte della loro conversazione e si ingelosisce.

Vittorio, dopo aver letto il pezzo della promettente Colombo, ha un'idea per il suo Paradiso Market.

Purtroppo, Vittorio non sa che Dante sta tramando alle sue spalle e che presto avrà una brutta sorpresa. Umberto ha usato Flora come spia per carpire informazioni da Romagnoli, ma tutto gli si è rivoltato contro. Fiorenza ha saputo della lettera e il commendatore è in seri guai.

Adelaide torna a Milano, Umberto dà il due di picche a Flora

Le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore 6 di domani 23 febbraio raccontano che Umberto sarà immerso nei suoi problemi e nelle sue preoccupazioni. Dante potrebbe sottrarre il grande magazzino a Vittorio, ma non solo: se Fiorenza e Romagnoli lo volessero, lui stesso rischierebbe di finire in prigione per quanto ammesso nella lettera scritta a Flora e ora finita nelle mani sbagliate.

Ma ecco che il cuore di Umberto torna a palpitare: Adelaide finalmente torna a Milano e si presenta a Villa Guarnieri, bella più che mai. Ora, è pronta ad affrontare l'interrogatorio con il magistrato sul caso Ravasi.

Umberto è chiaro e spietato con Flora: quello che è successo tra loro deve essere dimenticato e sepolto per sempre.

Maria riceve un telegramma, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Si complica la situazione di Maria, che non sa cosa stia combinando il fidanzato. Rocco le scrive un telegramma nel quale le fa capire che va tutto bene, nascondendole la verità.

Le anticipazioni di domani de Il Paradiso delle Signore 6 svelano però che Irene verrà a sapere che il giovane Amato ha un'altra fidanzata e sarà in crisi: è giusto avvisare Maria o è meglio tacere per non farla soffrire? La Venere preferirà seguire la strada del silenzio.