Le pulizie domestiche continuano a scatenare tensioni all'interno della casa del GF Vip e, in queste ultime ore, Katia Ricciarelli non ha perso occasione per rimproverare il giovane Antonio.

Toccava a loro due occuparsi della pulizia della cucina, ma la cantante lirica non ha apprezzato il modo di fare del giovane tiktoker napoletano e non ha perso occasione per rimproverarlo, anche se lui sembra essersi fatto scivolare addosso le parole di Katia.

Katia polemica con Antonio per le faccende domestiche al GF Vip

Nel dettaglio, mai come in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, le faccende domestiche continuano ad attirare polemiche e discussioni tra i concorrenti in casa.

Lo sa bene Katia Ricciarelli che più volte in questi mesi, ha puntato il dito contro i suoi compagni di gioco poco attenti all'igiene e alle faccende domestiche.

In particolar modo, in queste ultime ore, l'ex moglie di Pippo Baudo si è ritrovata a pulire la cucina con Antonio, il giovane concorrente napoletano che è stato uno degli ultimi ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Il modo di fare di Antonio, però, non ha convinto più di tanto Katia che non ha perso occasione per sbottare e rimproverarlo per il modo in cui stava lavando i piatti.

Antonio viene rimproverato da Katia per le pulizie ma resta in silenzio

Evidentemente, Antonio aveva aumentato un po' troppo lo getto d'acqua e, schizzando dappertutto, ha infastidito la cantante lirica che è subito intervenuta.

"Piano con quell'acqua che schizzi dappertutto. Non devi tenerla troppo calda", ha esclamato Katia rimproverando così il giovane concorrente napoletano che in quel momento è rimasto in silenzio.

Antonio si è beccato così il rimprovero senza proferire parola e senza rispondere al richiamo della cantante lirica.

Discussioni al GF Vip anche per la scarsa igiene del bagno

Sta di fatto che, a distanza di quasi cinque mesi dall'inizio di questa avventura nella casa del GF Vip, la convivenza diventa sempre più complicata e difficile da gestire per i vari protagonisti del reality show Mediaset.

Nei giorni scorsi, ad esempio, ci sono state delle accese discussioni anche per quanto riguarda la scarsa igiene dei bagno che, alcuni concorrenti, lascerebbero puntualmente sporco.

Una situazione che comincia ad infastidire, in primis, Barù e Sophie, che sono i due concorrenti che si sono maggiormente lamentati di questa situazione e che non si sono fatti problemi a bacchettare i diretti responsabili che non sarebbero attenti all'igiene del bagno.

Tra questi ci sarebbe Kabir Bedi che, in più occasioni, sarebbe stato beccato mentre lasciava il bagno sporco.