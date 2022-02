Si avvicina a grandi passi la fase serale di Amici 21. Durante gli speciali pomeridiani che quest'anno si sono spostati dal sabato alla domenica, i professori stanno assegnando le felpe dorate che per gli alunni sono il pass all'ultimo step del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Ma se è vero che cantanti e ballerini sono il perno intorno a cui gira il talent, altrettanto importanti sono le figure che compongono il cast dello show che andrà in onda da metà marzo il sabato sera, al termine della stagione di C'è Posta per Te. Anche quest'anno la conduttrice è intenzionata a mettere su una squadra vincente: Stefano De Martino sarebbe stato chiamato di nuovo a ricoprire il ruolo di giudice, così come aveva fatto lo scorso anno.

Fase serale di Amici: chi comporrà la giuria?

Secondo TvBlog, Stefano De Martino potrebbe occupare per il secondo anno consecutivo una delle poltrone rosse su cui siede la giuria di Amici. Il talent, giunto alla sua ventunesima edizione, non conosce crisi di ascolti, tanto che anche nella sua collocazione domenicale, quando si scontra con Domenica In, dà filo da torcere a Mara Venier. Adesso la fase serale, che quest'anno verrà accompagnata dal gioco social del FantaAmici, è alle porte e i preparativi fervono. Maria De Filippi avrebbe richiamato l'ex allievo della scuola, dopo il grande successo dello scorso anno.

Stefano con la sua verve ha animato la parte più spettacolare dell'intero programma, anche considerando l'ottimo feeling instaurato con gli altri due giudici dell'anno scorso, ossia Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto.

Il conduttore di Stasera tutto è possibile deve la popolarità al talent a cui partecipò in qualità di ballerino. Successivamente, oltre a essere stato per diversi anni un professionista della scuola, ha anche presentato i daytime durante l'edizione numero 15, per poi essere lanciarsi nella sua carriera di showman.

Gli impegni lavorativi di Stefano

Stefano De Martino attualmente è impegnato con Stasera tutto è possibile e poi sarà nuovamente al timone di Made in Sud.

Recentemente è stato anche al centro della cronaca rosa per il suo possibile ritorno di fiamma con l'ex moglie Belen Rodriguez, con cui le paparazzate sono sempre più frequenti, Stefano potrebbe arricchire con il suo modo di fare e la sua conoscenza della danza la giuria di Amici 21: i rumor presto potrebbero trasformarsi in certezze.