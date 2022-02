Katia e Manila ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime settimane, il rapporto tra le due inquiline della casa più spiata d'Italia si è ufficialmente deteriorato e si sono ritrovate in diverse occasioni l'una contro l'altra.

Anche nelle ultime ore, Katia non si è fatta problemi a sparlare dell'ex Miss Italia con la quale fino a poco fa sosteneva di aver costruito un rapporto stile "madre-figlia". Situazione diversa, invece, per Manila che non ha saputo trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere ripensando a quello che sta accadendo con la cantante lirica.

Tensione in casa tra Katia e Manila: guerra al GF Vip

Nel dettaglio, il clima in casa tra Katia e Manila continua ad essere particolarmente turbolento. Le due si sono ritrovate ai ferri corti nel corso delle ultime settimane e, durante la puntata serale del GF Vip c'è stato l'acceso scontro l'una contro l'altra.

La cantante lirica ha sparato a zero non solo su Manila ma anche su Miriana Trevisan, accusandole di essere due vipere.

A sua volta, la showgirl, ex volto di Non è la Rai, ha ricordato a Katia che in queste settimane il suo comportamento all'interno della casa non è stato esemplare, dato che più volte ha sparlato e offeso gli altri inquilini.

Insomma, il clima tra le due donne continua ad essere molto teso e, in queste ultime ore di permanenza nella casa del GF Vip, Katia Ricciarelli è tornata ad attaccare Manila e Miriana.

Katia spara a zero su Manila al GF Vip

La cantante lirica stava chiacchierando con Nathaly Caldonazzo e non si è fatta problemi a lanciare l'ennesima frecciatina rivolta, in primis, nei confronti dell'ex Miss Italia, con la quale aveva costruito un rapporto decisamente più forte e intenso rispetto a quello con Miriana Trevisan.

"Sono senza pudore, capisci perché voglio andare via", ha sbottato Katia tornando a sparlare e sparare a zero su Nazzaro e tirando in ballo anche Miriana.

Situazione diversa, invece, per Manila: la showgirl, infatti, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo ripensando a quello che sta avvenendo con Katia.

Parlando con Delia Duran, Manila è scoppiata in lacrime e non ha nascosto la sua amarezza e la delusione.

Manila scoppia in lacrime per Katia Ricciarelli

"Era tutto finto, perché le servivo", ha sbottato Manila in lacrime parlando di Katia Ricciarelli e del loro rapporto.

Cosa succederà a questo punto? La puntata del GF Vip prevista il 24 febbraio potrebbe essere l'ultima per Katia, dato che la cantante è in nomination e rischia seriamente di essere fatta fuori. Ci sarà un ulteriore confronto con Manila Nazzaro prima del possibile addio? Lo scopriremo nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini.