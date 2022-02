Notte turbolenta nella casa del GF Vip dove, a tenere banco, sono state le presunte visioni di Miriana Trevisan che ha spaventato gli altri concorrenti che con lei stanno condividendo questa esperienza.

La showgirl, infatti, ha affermato di essere entrata in contatto con un'entità nella casa Cinecittà, e ha provato a farla vedere (con scarso successo) anche agli altri inquilini che in quel momento erano in camera con lei, tra cui Sophie Codegoni.

Miriana Trevisan parla con un fantasma? Paura nella notte al GF Vip

Miriana Trevisan è stata protagonista, nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, di un momento di tensione.

L'ex volto di Non è la Rai, dopo essersi messa a letto, ha cominciato a parlare da sola, attirando l'attenzione di Sophie Codegoni che le ha chiesto cosa stesse facendo e soprattutto con chi stesse avendo quella conversazione.

La risposta di Miriana ha spiazzato tutti: la conduttrice ha risposto che stava parlando con un fantasma che in quel momento, secondo lei, era presente in casa.

'Parlo con lo spirito', Miriana spiazza nella notte al GF Vip

"C'è un'entità ragazzi. Piacere spirito, adesso però devi andare in pace", ha esclamato Miriana con presunta sicurezza mentre, stando alle sue affermazioni, stava dialogando con un fantasma.

"Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete? L'avete visto?

Parlo con l'entità", ha aggiunto Trevisan che, con questa sua uscita, ha spaventato gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip.

Del resto, non è la prima volta che, da quando è cominciato il Reality Show su Canale 5, ci sono dei concorrenti che sostengono di vedere dei fantasmi. Era successo in precedenza ad Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del programma condotto all'epoca da Ilary Blasi, e con Guenda Goria, protagonista della quinta stagione con la mamma Maria Teresa Ruta.

Nathaly Caldonazzo al centro delle polemiche al GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà il "fantasma-gate" che vede coinvolta Miriana Trevisan, in queste ultime ore si sta parlando anche di un episodio spiacevole che ha avuto come protagonista Nathaly Caldonazzo.

A quanto pare, la showgirl romana avrebbe pronunciato delle frasi gravi che potrebbero costarle la squalifica dalla trasmissione Mediaset.

Di questa situazione si è discusso in casa anche se, al momento, non sono circolate immagini sulla vicenda.

Nathaly ha confermato di essersi lasciata andare ad uno sfogo un po' esagerato. Inoltre ha aggiunto che spera che i filmati non vengano trasmessi in televisione perché si tratta di attimi in cui ha mostrato il peggio di se stessa.