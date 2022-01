Gli animi del Grande Fratello Vip, negli ultimi giorni, sono messi a dura prova. Dopo le vicende che hanno coinvolto Katia Ricciarelli, accusata di razzismo, la casa si trova spaccata a metà. Alcuni vipponi hanno accusato Manila Nazzaro di aver preso le difese della cantante lirica. In particolare, Barù e Miriana Trevisan hanno deciso di parlare all'ex Miss Italia. Secondo i due concorrenti, Nazzaro si sta perdendo a causa della sua troppa bontà. Le colpevoli, secondo i due concorrenti, sarebbero Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, in quanto avrebbero una cattiva influenza sulla donna.

Miriana e Barù non credono a Katia e Soleil

Katia Ricciarelli e le sue esternazioni poco felici hanno compromesso l'equilibrio della casa del GFVip. A difenderla ci sono state Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Proprio l'ex Miss Italia in un confessionale ha detto: "Dietro le frasi di Katia c'è una persona con mille valori e e tanta generosità", giustificando, di fatto, le frasi spiacevoli nei confronti di Lucrezia Selassié e di altri vipponi. Nel mirino della cantante, oltre Lulù, c'è stata più volta anche Miriana Trevisan. Quest'ultima, insieme a Barù, non crederebbe alla buona fede di Katia e nemmeno alle buone intenzioni di Soleil nel difendere l'ex moglie di Pippo Baudo.

I due concorrenti danno dei consigli a Manila Nazzaro

Proprio per il loro scetticismo nelle buone intenzioni, Barù e Miriana hanno deciso di mettere in guardia Manila da Soleil e Katia. "Ve lo dico sempre in faccia a voi... l'avete rapita, non se ne rende nemmeno conto...Ci credi ancora, sei troppo buona. Ti useranno per tutta la vita quelle due", ha detto l'uomo all'ex Miss Italia davanti alle due vip incriminate.

Nazzaro ha prontamente riportato tali affermazioni a Trevisan, ma la show-girl ha appoggiato pienamente Barù: "Ti stai perdendo... Non ti sto dicendo che devi essere cattiva con loro... Sei andata con le persone che mi hanno colpito personalmente". Miriana, infatti, non ha digerito il fatto che Nazzaro abbia legato con le persone con cui ha avuto più litigi all'interno del Reality Show.

In particolare, Trevisan ha accusato l'ex Miss Italia di aver difeso Katia dopo che quest'ultima l'ha giudicata sul suo essere mamma. "Mi hai difesa in passato però hai sposato una cosa che è stata fatta su di me... Dovresti prendere la stessa posizione con Katia. A volte diventa feroce", ha concluso Miriana.

Nuova puntata del GFVip

Lunedì 10 gennaio è attesa una nuova puntata del Grande Fratello Vip, reality show condotto dal Alfonso Signorini. Probabilmente si parlerà nuovamente delle parole forti di Katia Ricciarelli e della "spaccatura" causata. Al televoto eliminatorio ci sono: Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo.