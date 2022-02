Nella casa del Grande Fratello Vip, nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio, c'è stata una discussione piuttosto accesa tra Lulù e Jessica Selassié. Il giorno seguente l'accaduto tra le due è tornato il sereno, tuttavia Manila Nazzaro ha deciso di rimproverare la 23enne per come ha trattato la sorella maggiore.

I motivi della discussione

Nella serata di martedì 22 febbraio, Jessica si è fermata a parlare nella stanza arancione con Barù. Tra una chiacchierata e una risata, il food blogger si è addormentato. In tarda serata, Lulù è tornata in stanza per dormire, ma al suo posto ha trovato Barù.

Di conseguenza, la Principessa ha chiesto al coinquilino di tornare in camera sua, poi ha discusso animatamente con la sorella. Secondo la 23enne, Jessica non si doveva permettere di ospitare l'uomo nel netto dove lei aveva dormito con Manuel Bortuzzo. A tal proposito, Lulù ha precisato che Jessica poteva dormire con il coinquilino ma nella stanza blu.

Il punto di vista di Manila Nazzaro

Nel pomeriggio di mercoledì 23 febbraio, Manila Nazzaro ha voluto dare un consiglio a Lulù: “Le tue cose puoi dirle in maniera diversa”. Secondo la 44enne pugliese, la 'principessa' ha sbagliato a trattare in quel modo la sorella maggiore.

Manila ha confidato che Jessica è scoppiata in lacrime per Barù, pertanto ha chiesto a Lulù di avere un atteggiamento diverso nei confronti della congiunta: “Non è muro di gomma, ricordatelo”.

Nazzaro ha fatto presente alla coinquilina che Jessica spesso la supporta e la protegge assorbendo tutto, ma poi crolla anche lei: “Ha pianto anche per questo”.

Dopo avere ascoltato il “rimprovero” di Manila, Lulù ha spiegato che non voleva far piangere la sorella, in quanto peraltro quando Jessica soffre, anche lei sta male.

Lo sfogo di Jessica

Parlando con Miriana Trevisan, Jessica ha ammesso di esserci rimasta male per la discussione avvenuta davanti a Barù: “Insulti a raffica, mi ha detto che sono una sfig...a”. La più grande delle Selassié ha rivelato di essersi vergognata per l’atteggiamento della sorella minore. Inoltre, la 26enne ha ipotizzato che Barù - essendosi sentito a disagio - ora potrebbe non andare più in camera a parlare con lei.

Poco dopo, lo stesso food blogger aveva raccontato l’accaduto a Miriana. L'uomo ha precisato di non essersi arrabbiato con la 23enne, però ha ammesso di essere rimasto spiazzato per come Lulù abbia trattato e insultato Jessica: “Ha detto delle cose veramente brutte”.