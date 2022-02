Lulù potrebbe aver involontariamente messo i bastoni tra le ruote alla sorella maggiore. La sfuriata che la finalista del Grande Fratello Vip ha fatto a Jessica dopo averla trovata addormentata vicino a Barù, nel letto che lei condivideva con Manuel, ha alimentato la paura della principessina etiope di non riuscire a conquistare il nobile. Quest'ultimo si dice sereno, ma consapevole che Lucrezia ha insultato gratuitamente la sorella, facendola piangere senza motivo.

La paura della protagonista del Grande Fratello Vip

Quella appena trascorsa è stata una notte agitata per molti concorrenti del Grande Fratello Vip.

Attorno alle quattro del mattino, infatti, Lulù ha deciso di fare una sceneggiata perché ha trovato il suo letto occupato da Jessica e Barù.

Contrariata perché un uomo che non fosse Manuel stesse dormendo al suo posto, la principessina etiope ha iniziato a inveire contro la sorella, svegliando il nobile e mettendo fine a un dolce momento che i due stavano condividendo.

"Che stai facendo? Questo è il letto mio e di Manu. Sei pazza, sfig.., smettila di fare la vittima. Mettiti da un'altra parte", ha tuonato la finalista del reality Mediaset davanti alla sorella mezza addormentata e non propensa al litigio.

Vedendo che non riceveva risposte, Lucrezia ha rincarato la dose insultando gratuitamente Jessica e il suo modo di approcciarsi con gli uomini: "Ma prendilo e bacialo.

Sei triste e stupida".

Il commento del nobile del Grande Fratello Vip 6

La nottata è proseguita con Barù che è tornato nel suo letto sentendo le urla di Lulù e con Jessica in lacrime.

La finalista del Grande Fratello Vip ha cercato di convincere il nobile a tornare da sua sorella per consolarla, ma non ci è riuscita, così si è rifugiata in confessionale per parlare con gli autori: il tutto alle 4:30 del mattino.

Oggi, mercoledì 23 febbraio, la maggiore delle sorelle Selassié ha commentato la sfuriata di Lucrezia con queste parole: "Lei ha fatto una brutta figura e l'ha mandato via. Mi ha insultata a raffica dicendomi che sono una sfig...".

La preoccupazione della ragazza, però, è tutta per come l'uomo che le piace possa reagire a quanto è successo, se si allontanerà da lei oppure no dopo aver assistito in silenzio alla sfuriata di Lucrezia per un posto letto.

"Lui non verrà più, è a disagio. Mi sono vergognata per questa situazione e sicuramente ha sentito tutto perché si è alzato ed è andato via", ha proseguito Jessica nello sfogo con Miriana e Manila.

Manila prova a mettere pace tra le sorelle del Grande Fratello Vip

Barù ha parlato con Manila dell'accaduto e si è detto abbastanza tranquillo, ma allo stesso tempo dispiaciuto per come Jessica è stata trattata: "Lulù le ha detto cose veramente brutte".

Nazzaro si è accodata al pensiero del nobile e dando retta al suo istinto materno ha cercato di spiegare a Lucrezia dove e perché ha sbagliato l'altra notte.

"Le tue cose puoi dirle in un'altra maniera. Lei ci è rimasta male e ha pianto perché non è un muro di gomma", ha detto l'ex Miss Italia nel discorso col quale ha provato a far ragionare la principessina dopo la sfuriata per il letto di Manuel.

La finalista del reality show è sembrata dispiaciuta per le lacrime che la sorella maggiore ha versato per colpa sua, ma allo stesso tempo ha precisato: "Io non posso prevedere le reazioni degli altri. Temevo che lui si arrabbiasse, invece è tranquillo".

Lulù, dunque, è pentita in parte per come si è comportata con Jessica: la speranza dei fan è che il bel rapporto con Barù non risenta di quello che è successo la notte scorsa.