Molteplici colpi di scena avverranno durante le puntate di Love is in the air in onda dal 21 al 25 febbraio sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della serie tv narrano che Eda Yildiz deciderà di interrompere il viaggio di nozze con Serkan Bolat una volta appreso dei problemi all'Art Life.

Anticipazioni Love is in the air, puntate 21-25 febbraio: l'Art Life in grossi guai

Le anticipazioni di Love is in the air delle puntate dal 21 al 25 febbraio in prima visione tv rivelano che Kerem scoprirà che Pina non è fidanzata. Inoltre, Kerem dopo aver spiato una sua telefona, capirà che la cugina di Serkan si era rivolta a suo fratello gemello e non ad un presunto fidanzato.

Piril, nel frattempo, informerà Eda che è sorto un grave problema con un progetto in Qatar. La Yildiz, a questo punto, si proporrà d'informare Serkan al ritorno dal loro viaggio di nozze. Ma ecco che la loro vacanza in Italia verrà turbata quando la fioraia scoprirà che Deniz ha pubblicato un falso gossip su di una storia tra lei e l'architetto. Una volta saputa la verità, Bolat deciderà di rinunciare a lavorare con la proprietaria dell'albergo per non nuocere ad Eda.

Nel frattempo, Piril svelerà che l'Art Life sta attraversando dei grossi guai ad Aydan, dopo che quest'ultima ha avuto dei problemi con il pagamento di alcune carte di credito. La madre di Can dirà alla signora Bolat che l'unico modo per salvare la società è di chiedere l'intervento di Deniz.

Eda interrompe il viaggio di nozze

Nelle puntate 21-25 febbraio di Love is in the air, Melo e Burak crederanno che i loro sentimenti non siano ricambiati e per questo si confideranno con Ayfer e Kerem. Ed ecco che i due decideranno di dividere le proprie strade.

Piril, intanto, svelerà a Eda che l'istituto bancario ha chiuso tutte le carte di credito di Serkan e dell'Art Life.

Per questo motivo, la fioraia proibirà al marito di compiere alcuni acquisti, mentre la madre di Can cercherà di risolvere il problema del blocco delle carte di credito. Tutto questo creerà degli screzi tra i genitori di Kiraz. Alla fine, la Yildiz deciderà d'interrompere il viaggio di nozze, chiedendo a Bolat di ritornare a Istanbul visto che a suo dire avvertirà troppo la mancanza della figlia.

Serkan si reca all'incontro con Deniz

A Istanbul, invece, Aydan cercherà di farsi voler bene da Deniz visto che è l'unica capace di salvare l'Art Life. Ma ecco che Ayfer rovinerà tutto il piano, tanto da scoprire del disastro economico in cui versa lo studio d'architettura di Serkan. Le due amiche, a questo punto, cercheranno di sconfiggere il malocchio, affidandosi ad un rituale della nonna di Seyfi.

Eda e Piril, intanto, cercheranno di salvare lo studio d'architettura. A tal proposito, lo strano comportamento della madre di Can verrà notato da Engin, che fraintenderà tutto questo.

Infine Serkan, ancora all'oscuro di tutto, convincerà la moglie ad accompagnarlo ad un incontro con la signora Deniz per concludere il contratto.