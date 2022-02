Al Paradiso delle signore 6, venerdì 4 marzo si concluderà una settimana molto importante per i protagonisti e per il grande magazzino che Vittorio (Alessandro Tersigni) dovrà condividere con Dante (Luca Bastianello), l'uomo che considera il suo peggior nemico. Il tentativo di Umberto (Roberto Farnesi) che penserà ad un gesto estremo per minacciare Romagnoli, infatti, non andrà a buon fine. Anna (Giulia Vecchio), invece, troverà comprensione in Salvatore (Emanuel Caserio) che sarà accomodante con la piccola Irene e le darà tutto il tempo necessario per il trasferimento.

Continuerà la sofferenza di Maria (Chiara Russo) che continuerà a piangere per Rocco (Giancarlo Commare) e deciderà di seguire il consiglio di Stefania (Grace Ambrose), partendo per raggiungere il suo fidanzato.

Stefania spronerà Maria a reagire

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì, 4 marzo, vedrà tra i protagonisti Maria che continuerà a piangere a causa del tradimento subito da Rocco. A farla reagire ci penserà Stefania che la inviterà a fare qualcosa di concreto invece di assumere un atteggiamento "da vittima" e dopo aver parlato con la signorina Colombo, Maria deciderà di lasciare Milano e recarsi a Roma per raggiungere e affrontare direttamente Rocco e chiarire una volta per tutte con lui cosa ne sarà del futuro della coppia.

Anna e Salvatore, invece, affronteranno il problema della piccola Irene.

Salvatore comprenderà le ragioni di Irene: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 della puntata di venerdì, 4 marzo, rivelano che dopo aver ascoltato Anna, Salvatore si dimostrerà molto comprensivo nei confronti della donna e di sua figlia.

Per il giovane Amato, aspettare non sarà un problema e si dirà deciso a dare alla piccola Irene tutto il tempo necessario per convincersi e abituarsi all'idea di trasferirsi a Milano per iniziare una nuova vita. Nel frattempo, Umberto, dispiaciuto per la reazione di Vittorio, penserà di agire con un gesto estremo e minacciare Dante.

Dante otterrà quello che desidera: anticipazioni puntata di venerdì 4 marzo

Al Paradiso delle signore 6, quella di venerdì 4 marzo sarà una puntata decisiva per le sorti del grande magazzino di Vittorio. Il tentativo di Umberto si rivelerà un buco nell'acqua e quando Dante riuscirà a raggiungere il suo obiettivo deciderà di restituire la lettera a Guarnieri. Adelaide, quindi, sarà al sicuro, ma per Vittorio la sconfitta sarà bruciante. Il dottor Conti, infatti, non riuscirà a rassegnarsi all'idea di dover condividere la sua creatura con l'uomo che ha distrutto il suo matrimonio e che considera come il suo peggior nemico, ma non avrà molta scelta e dovrà arrendersi alla realtà.