Lunedì 10 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della diretta, sarebbe accaduto un fatto alquanto increscioso inerente le nomination che gli utenti del web non hanno apprezzato. Gli attenti telespettatori si sono infatti accorti che Manila Nazzaro ha infranto il regolamento spoilerando le nomination segrete fatte nella stanza led a Katia Ricciarelli. Un nuovo provvedimento disciplinare potrebbe dunque essere in arrivo nella casa più spiata d'Italia.

Nuovo provvedimento disciplinare in arrivo nella casa del Gf Vip?

Il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini è sempre molto attento nel far rispettare il regolamento del programma, in particolare durante le temutissime nomination. Più volte nel corso delle puntate ha ribadito ai concorrenti che i nomi devono rimanere segreti in modo che tutti possano votare senza essere influenzati. Pare però che Manila Nazzaro non abbia recepito questo messaggio confidando le votazioni a Katia Ricciarelli. Su domanda diretta della cantante lirica, Nazzaro le ha rivelato i nomi fatti nel segreto della stanza led.

Manila ha detto alla Ricciarelli: "Miriana da Soleil, Soleil da Miriana, Soleil ha preso anche da Manuel, boh ne ha prese".

E poi ancora le ha rivelato: "Manuel l'ha presa da Sophie che dice: Tanto sappiamo che va via". Come si comporteranno gli autori del Grande Fratello Vip 6? Prenderanno dei provvedimenti annullando magari il televoto in corso? Non resta che seguire la prossima puntata in onda venerdì 14 gennaio per scoprire come andranno le cose.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nomination infuocate nella casa più spiata d'Italia: Nathalie Caldonazzo la preferita del pubblico

Al televoto questa settimana ci sono la showgirl Carmen Russo, l'ex corteggiatrice di Luca Onestini Soleil Sorge e la nuova arrivata Federica Calemme. Quest'ultima ha intrecciato un forte legame con l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi.

I due non mancano di scambiarsi baci e affettuosità all'interno della casa. Tornando al televoto, nel corso della puntata di lunedì sera, a sorpresa la preferita dal pubblico non è stata Soleil Sorge come è sempre accaduto fin dall'inizio del reality, bensì Nathalie Caldonazzo. La donna diventata da pochi giorni una nuova concorrente del Grande Fratello Vip ha subito fatto breccia nel pubblico a casa con il suo carattere schietto e sempre diretto. Nathalie di certo non le manda a dire e per questo non sono mancati gli scontri anche molto accesi avuti con alcune vippone tra cui la showgirl Valeria Marini e la moglie di Enzo Paolo Turchi Carmen Russo.