Soleil Sorge sconfitta al televoto del Grande Fratello Vip 6 per decretare il nome del primo candidato alla finale di questa edizione. Un duro colpo per la giovane influencer che, fino a qualche settimana fa, era tra le super favorite del pubblico da casa e, ad ogni televoto, riusciva ad avere sempre la meglio salvandosi e conquistando la leadership.

Questa volta, però, qualcosa è cambiato e Soleil ha dovuto fare i conti con una sonora sconfitta dato che il pubblico che segue questo Grande Fratello Vip 6, ha scelto di premiare Delia Duran, rendendola la prima candidata alla finalissima.

Soleil sconfitta al televoto del GF Vip da Delia Duran

Nel dettaglio, durante la puntata serale di ieri del GF Vip, Signorini ha avuto modo di leggere ai concorrenti il verdetto del nuovo televoto di questa settimana, che vedeva in lizza: Soleil, Delia e Giucas Casella.

I vipponi credevano che uno di loro sarebbe stato fatto fuori dal gioco e quindi eliminato definitivamente dalla casa ma così non è stato.

Signorini, infatti, ha svelato loro che questa settimana il preferito dal pubblico avrebbe conquistato il titolo di primo candidato alla finalissima di questa sesta edizione del reality show.

Ebbene, Soleil credeva di avere la "vittoria in tasca", ma ha dovuto fare i conti con una amara sorpresa finale.

Soleil delusa dal pubblico dopo la pesante sconfitta al televoto del GF Vip

Il verdetto del televoto, infatti, ha visto primeggiare Delia Duran, che si è imposta sui due avversari e tale responso da parte del pubblico, ha lasciato l'amaro in bocca all'ex protagonista di Uomini e donne.

Soleil, infatti, non ha potuto nascondere la sua amarezza per questa sconfitta che non le ha permesso di essere una delle candidate alla conquista del primo posto per la finalissima del GF Vip in programma lunedì 14 marzo 2022.

"Viene premiato un atteggiamento del genere, un teatrino del genere", ha sentenziato Soleil facendo riferimento al fatto che Delia Duran sia riuscita a batterla al televoto, nonostante lei sia presente in casa dallo scorso settembre e ritiene di aver dato tanto al programma.

Manuel e Clarissa tifano Delia al Grande Fratello Vip 6: Soleil sbotta post diretta

Nel suo sfogo post trasmissione, Soleil non ha risparmiato neppure delle frecciatine ai suoi ex compagni Manuel e Clarissa che, pur non conoscendo Delia, in studio hanno fatto il tifo per lei.

"Clarissa e Manuel? Era proprio evidente fossero contro di me e non a favore di una persona. Quindi dici: ma siamo seri?", ha sbottato Soleil senza nascondere l'amarezza per l'atteggiamento del nuotatore e anche della principessina Selassié, entrambi ormai fuori dal gioco.