Delia Duran intenderebbe gettarsi alle spalle il ricordo di Alex Belli, questo è quanto trapela dalle dinamiche che la vedono protagonista al Gfvip. Nella Casa più spiata d'Italia, si è lasciata andare a balli seducenti con i nuovi entrati Gianluca Costantino e Antonio Medugno, occasione in cui ha urlato di essere single, sfilandosi dall'anulare l'anello datole da Belli. Insieme ad Antonio ha approfondito la conoscenza in un dialogo intimista.

I due hanno parlato dell'ultima lovestory e dell'età di Antonio, per poi confrontarsi sulla differenza d'età in un rapporto di coppia.

Quando lei gli ha chiesto se preferisca le donne più giovani di lui, il gieffino ha espresso di non avere a priori una preferenza, non escludendo un possibile interesse verso Delia.

Duran sempre più vicina a Medugno

A poche ore dalla nuova nonché 39a diretta del GF vip 6 in corso, Delia Duran sembra non mollare la presa con Antonio Medugno. Nel weekend di fine gennaio 2022 lei, sia in coppia con lui che con Gianluca Costantino, si sono lasciati andare alle danze a bordo di piscina, per poi apparire sempre più complici nella Casa. In un dialogo, Delia ha incalzato il tiktoker sulla sua vita chiedendogli del lavoro e della sua ultima storia d'amore. Antonio ha dichiarato che ha 23 anni e in due anni è riuscito a colonizzare Tik Tok, diventando un tiktoker di successo, sei mesi fa ha chiuso la sua ultima lovestory con una ragazza di 21 anni.

Da qui, la curiosità di Delia, che gli ha chiesto: "Quindi ti piacciono più piccole, le donne?“.

Antonio e Delia si confrontano sulla differenza di età

In replica al quesito, Antonio Medugno ha ricordato un retroscena della sua vita : "No, la mia è sempre una scelta in base al carattere. Ho avuto una donna di 28 anni, lei voleva correre e avere tutto subito".

E ancora: "Voleva andare a convivere lei e io non ero pronto. Questa cosa ha fatto finire subito la conoscenza.".

Poi, ha rassicurato la 34enne, rispetto ad un possibile amore tra loro al Gfvip: " Io mi troverei anche con una donna di 30 anni, dipende dal carattere in primis, dalle circostanze".

Delia pronta a lasciare Alex

Nel weekend di fine gennaio 2022, nel mezzo dei balli di gruppo a cui si è lasciata andare prima con Antonio Medugno e poi con Gianluca Costantino Delia Duran ha tolto il pegno d'amore di Alex Belli, gridando di voler lasciare il ragazzo.

"Sono una donna libera! Finalmente! -ha urlato, parlando ad Antonio-. Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia". E ha aggiunto, alludendo al triangolo della Casa che la vede contendersi l'amore di Alex con Soleil Sorge: "Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega nulla perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta. Ho superato il limite ed è finito tutto".