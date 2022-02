Mancano poche ore al via al Festival di Sanremo 2022, previsto in prima serata il 1° febbraio 2022. Intanto, sono emerse le quote scommesse dei bookmakers sul papabile vincitore della kermesse. I dati indicano, a pari merito in pole position, Elisa e Mahmood & Blanco.

La settimana sanremese in corso si è aperta con la conferenza-stampa di presentazione dell'evento ligure, lo scorso lunedì 31 gennaio 2022. Per l'occasione, l'organizzazione della kermesse rappresentata da Amadeus e Stefano Coletta ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Sanremo ai nastri di partenza

Nelle ultime ore che precedono l'inizio della 72esima edizione di Sanremo, in onda su Rai Uno dalla serata di oggi fino al 5 febbraio 2022, sono emerse le quote scommesse fornite da Snai sul vincitore finale del Festival. Secondo i pronostici, a vincere il contest canoro potrebbero essere Elisa o Mahmood & Blanco, in un parimerito a quota 4,50. Alle spalle della cantautrice e il duo troviamo La Rappresentante di Lista a quota 8,00, seguita da Sangiovanni a 9,00. Poi, le doppie cifre: Emma posizionata al quinto posto a quota 10,00 con Achille Lauro e Massimo Ranieri.

Nelle cinque serate di Sanremo 2022 si assisterà a un unico concorso canoro che unisce Big e Giovani, per un totale di 25 concorrenti.

La prima conferenza stampa del pre-Festival

La settimana sanremese è partita con la conferenza stampa di presentazione del Festival. A mezzo stampa, Stefano Coletta (direttore di Rai 1) ha chiarito che, come da regolamento e in ottemperanza alle leggi anti-Covid 19 vigenti, non è previsto l'obbligo vaccinale per gli artisti che abbiano meno di 50 anni di età.

"La Rai segue le leggi nazionali - ha spiegato il direttore di Rai1 dalla sala stampa del Casinò di Sanremo -. Come il teatro Ariston si collega alle norme generali previste per i teatri, con la piena capienza, il super green pass e le mascherine Ffp2, così vale la regola che sotto i 50 anni non c'è un obbligo di vaccino". L'intervento è proseguito: "La selezione degli artisti sul palco non può essere dirimente distinguendo vaccinati e no vax: si tratta di dati sensibili, che la Rai non può chiedere".

Fiorello ci sarà

In conferenza, il conduttore Amadeus ha confermato la partecipazione di Fiorello in qualità di co-conduttore, al suo "Sanremo ter", nonostante l'iniziale tentennamento del collega: “Ero quasi convinto che non sarebbe venuto, ma siccome lo conosco e sono un martello pneumatico già da quest’estate l’ho stressato. Fino alla settimana scorsa ero quasi convinto che non sarebbe venuto tanto che avevo fatto preparare una sagoma e gli avevo detto: 'Se tu non vieni cammino con la tua sagoma'. Quando è arrivato qui ieri è stata una bellissima sorpresa". Rosario ha accettato di tornare ad affiancarlo al timone di Sanremo: "Lui sa che io l’imprevedibilità la adoro. 'Ma secondo te corn…zo ti lasciavo da solo?', mi ha detto come prima cosa”.