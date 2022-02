Giovedì 17 febbraio, su Canale 5, è stata trasmessa la 42^ puntata del GFVip. Nel post-puntata, Soleil Sorge ha rassicurato Basciano per il provvedimento disciplinare ricevuto. A tal proposito la 27enne italo-americana ha accusato gli autori di fare favoritismi nei confronti di alcuni concorrenti del Reality Show.

Basciano in nomination d'ufficio

Poco prima della diretta del GFVip, nella casa ci sono stati vari litigi. Basciano ha discusso con Sophie Codegoni e come al solito ha utilizzato termini forti. Non contento, l'ex volto di Temptation Island ha sfiorato la rissa con Alex Belli.

Il giovane ha minacciato di alzare le mani. Inoltre, ha parlato ripetutamente senza microfono. Di conseguenza, la produzione ha deciso di mandare in nomination d'ufficio il 32enne ligure.

Prima della lite tra Basciano, Sophie e Alex Belli avevano discusso con Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié. Al culmine del litigio, la showgirl romana ha insinuato che la coinquilina urlasse come una scimmia.

La stoccata di Sorge

Nel post-puntata, Soleil ha rassicurato Alessandro Basciano sul provvedimento disciplinare ricevuto: "Mi dispiace, perché qua dentro ne ho sentito di robe io". Poi la diretta interessata ha tirato in ballo Nathaly Caldonazzo.

Nel dettaglio, Sorge ha sostenuto che gli autori non abbiano neanche menzionato quanto detto dalla showgirl nella discussione con la principessa: "Quando io dissi una parola, molto più chiara, mi è stato fatto un caso".

La 27enne ha rivelato che mentre lei è stata costretta a chiedere scusa pubblicamente, Caldonazzo l'ha passata liscia: "Non è stato detto niente a Nathaly".

Soleil: "Io quando dissi una parola in modo piú chiaro tra l'atro e mi é stato fatto un caso, dove ho dovuto scusarmi pubblicamente. Oggi Nathaly l'ho sentita dire la stessa parola (urli come una scimmia) e non hanno nemmeno menzionato la cosa" 👏🏻👏🏻#gfvip #solearmy #basciagoni pic.twitter.com/PSnLbzBVNc — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 18, 2022

Come un fiume in piena, la influencer ha sostenuto che gli autori del GFVip abbiano utilizzato due pesi e due misure diverse.

A differenza della 52enne romana, Soleil ha precisato che si era scusata immediatamente con Ainett Stephens per averle detto di urlare come una scimmia.

'A me è stato dato un peso'

Nel corso della chiacchierata con Basciano, Soleil si è augurata che anche Caldonazzo abbia pronunciato quelle frasi senza avere intenzioni a sfondo razzista.

Inoltre, la diretta interessata ha ribadito di non volere essere dipinta per quello che non è, dal momento che ha sempre lottato per la diversità.

A tal proposito, la gieffina ha lasciato intendere di non essere vista di buon occhio all'interno del reality show. Il motivo? La influencer ha tirato in ballo la "frase infelice" sugli scarafaggi che non muiono mai riferita a Gianmaria: "Perché a me è stato dato un peso e all'altra no?" Infine, Soleil Sorge ha tagliato corto sull'accaduto: "Anche no, grazie". La 27enne ha sostenuto di non volere ricevere lezioni di vita, visto che i "vipponi" vengono trattati in modo diverso l'uno dall'altro.