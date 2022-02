Nella casa del Grande Fratello Vip i litigi sono all'ordine del giorno. Dopo quello scoppiato nelle scorse ore tra Alex Belli e sua moglie Delia Duran, l'ennesima discussione ha visto protagoniste Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè. La lite iniziata per questioni legate al cibo e alla spesa settimanale è degenerata in un duro scontro. Le due donne ci sono andate giù pesanti e non si sono risparmiate offese e accuse reciproche. I toni si sono alzati e dal cibo si è poi passati sul personale. Nella casa molto spesso si litiga per via del cibo che scarseggia.

Bisogna poi anche ricordare che questa settimana in particolare, gli autori hanno ridotto il budget a disposizione per via di un provvedimento disciplinare dovuto ad alcuni comportamenti irrispettosi tenuti da parte di alcuni vipponi. Tra questi, la scarsa igiene degli ambienti in cui vivono e il fumare in casa.

Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè ai ferri corti: 'Non stai al mercato rionale'

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'accusa fatta da Jessica Selassiè a Nathaly Caldonazzo di sottrarre il cibo dalla casa. La principessa ha esordito dicendo: "Ogni volta chiudiamo gli occhi, lascia perdere". La ragazza l'ha accusata di essersi rubata tra le altre cose, le banane e le sottilette e di mangiare di nascosto.

Poi, ha aggiunto: "Lo sa tutta la casa che ti nascondi il cibo". Nathaly ha risposto a tono dicendo a Jessica che fa ridere i polli. Tra le due si è accesa una forte discussione. La princess ha detto alla donna che nella casa del Grande Fratello Vip avrà vita breve molto presto. A questo punto la lite è degenerata e Nathaly ha iniziato a inveire pesantemente contro Jessica facendole delle accuse ben precise.

Una discussione degenerata per via del cibo e della spesa settimanale

Nathaly si è rivolta a Jessica Selassiè dichiarando: "Urli come una scimmia per un uomo che non è tuo." Poi, ha anche aggiunto: "Poverina soffri perché nessuno ti vuole." Nathaly le ha detto che crede di trovarsi al mercato rionale e di fare le cose come se fosse al mercato.

La donna l'ha anche accusata di mangiare per dieci e di stare sempre a cibarsi. Infine ha concluso con questa affermazione: "Fai ridere." La discussione è proseguita tra accuse e offese reciproche e le due donne proprio no sono riuscite a trovare un punto d'incontro. Jessica Selassiè ha addirittura detto a Nathaly che non deve più rivolgerle la parola. Come andrà a finire? Si riconcilieranno? Non resta che seguire le vicende all'interno della casa più spiata d'Italia per scoprire cosa accadrà. Intanto, il reality è tornato con il doppio appuntamento settimanale, lunedì e giovedì.