Recentemente al Grande Fratello Vip il televoto ha decretato che Delia Duran sarà prima finalista di questa edizione. Un certo stupore in merito ha colpito Davide Silvestri, il quale era evidentemente convinto che sarebbe stato lui il primo finalista del reality.

La sua delusione si è manifestata anche nel corso dei giorni a seguire e Nathaly Caldonazzo, nelle ultime ore, non ha perso occasione per parlare di come l’attore ha reagito relativamente al televoto.

GF Vip, Nathaly critica il comportamento di Davide

Delia Duran ha vinto al televoto contro Davide Silvestri, aggiudicandosi dunque un primo posto per la finalissima del Grande Fratello Vip.

Nathaly non pare essere d’accordo né con la designazione di Delia come prima finalista, ma neanche con la reazione avuta da Davide. Caldonazzo proprio sui modi di fare di Silvestri, ha recentemente parlato a Manila della reazione eccessiva avuta dall’attore: ”Sembrava un pazzo, era arrabbiatissimo, mandava tutti a quel paese, era un delirio! Per fortuna che dopo ha imparato a gestire la cosa”.

Caldonazzo ha poi continuato a parlare di Davide: ”A parte le pizze e le imitazioni che fa, non arrivata a casa. Si vede che è molto infastidito, ma anche meno onestamente. Comunque io già l’avevo inquadrato da casa, pensa tu”.

Manila Nazzaro ha invece difeso l’attore, dicendo che nel corso dei sei mesi in casa ha dato tanto per il gruppo e si è speso bene.

Secondo lei se Delia ha vinto contro Davide è solo perché ha creato più dinamiche rispetto a Silvestri. Ad ogni modo il duro attacco di Nathaly nei confronti del ragazzo non si è placato e ha continuato a criticare i suoi comportamenti quando è finito in nomination per la prima volta.

GF Vip, Davide sulla sua amicizia con Alex Belli

Intanto Davide Silvestri, il quale nei mesi scorsi aveva avuto un ottimo rapporto con Alex Belli, ha confessato di non sapere se riuscirà ad essere amico con l’attore anche dopo il Grande Fratello Vip. Parlandone con Soleil, Davide ha rilevato che Alex Belli all’inizio del percorso era veramente un suo amico e una persona che lui tutt’ora vorrebbe vedere nuovamente.

Però Silvestri ha poi detto che tutti i teatrini che Belli ha fatto dopo non gli piacciono e non sa se riuscirebbe ad essergli amico. Davide ha poi concluso dicendo che - dentro la casa - stringerebbe la mano ad Alex e nonostante il suo comportamento si congratulerebbe con lui; mentre fuori fuori dalla casa non sapere se vorrebbe o meno un amico del genere.

In ogni caso lunedì Alex Belli tornerà nella casa più spiata d'Italia e vi rimarrà probabilmente per due settimane.