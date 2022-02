Al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 17 febbraio, Alfonso Signorini ha informato il pubblico del provvedimento disciplinare che la produzione ha deciso di prendere nei confronti di Alessandro. Il ragazzo è stato punito con una nomination d'ufficio per aver quasi messo le mani addosso ad Alex e per aver affrontato a muso duro Sophie. Dopo la diretta, Basciano ha minacciato di lasciare la casa anticipatamente perché consapevole che non tutti i concorrenti sarebbero trattati allo stesso modo.

Aggiornamenti dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Quella che è andata in onda giovedì 17 febbraio, non è stata una puntata semplice per un protagonista del Grande Fratello Vip 6.

Dopo aver dedicato metà del tempo a disposizione al triangolo Alex-Soleil-Delia, il presentatore ha informato il pubblico che un concorrente sarebbe stato punito a breve per un comportamento che ha violato le regole del programma.

Al termine di un filmato che ha riassunto quanto era accaduto nel pomeriggio all'interno della casa più spiata d'Italia, Alfonso Signorini ha letto il comunicato ufficiale col quale gli addetti ai lavori hanno deciso di "strigliare" Alessandro.

Basciano è stato messo in nomination d'ufficio per gli atteggiamenti aggressivi e intimidatori che ha avuto davanti alle telecamere, più precisamente nei confronti di Sophie prima e di Alex poi.

Il commento del conduttore del Grande Fratello Vip

Dopo essere stato rimproverato anche dalle opinioniste Sonia e Adriana per come si è comportato all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Alessandro ha accettato la nomination d'ufficio ma non il motivo per il quale gli è stata data.

Il ragazzo ha continuato a sostenere che i suoi modi sono stati sbagliati, ma che la sua è stata una reazione esagerata a varie provocazioni che avrebbe ricevuto sia da Sophie che da Alex.

Durante un blocco pubblicitario, poi, Basciano ha minacciato di abbandonare il reality-show perché convinto del fatto che non tutti i vipponi verrebbero trattati allo stesso modo.

"Me ne vado. Ti rendi conto di cosa hanno combinato? Io ho esagerato, ma non posso accettare una roba del genere", ha detto l'imprenditore, mentre Manila cercava di farlo ragionare per evitare che peggiorasse ancora di più la sua situazione.

Alessandro era molto arrabbiato, soprattutto perché Codegoni non avrebbe ricevuto neppure un piccolo rimprovero dopo averlo deriso per tanto tempo, mentre lui è stato messo "alla gogna" e ora rischia l'eliminazione definitiva dal gioco.

La stoccata al Grande Fratello Vip

"Non c'è rispetto. Avrò anche dei modi di m..., ma dico la verità", ha proseguito Basciano nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando venerdì 18 febbraio.

Il concorrente del Grande Fratello Vip si sarebbe aspettato un rimprovero anche per Sophie che, a suo dire, l'avrebbe provocato volontariamente con risatine e occhiate.

"Due pesi e due misure. Non hanno detto nulla di quello che hai fatto tu, che ci sei andata pesante oggi.

Questo non è giusto", ha tuonato Alessandro prima di lasciare Codegoni nel letto da sola per la notte.

Durante la diretta, poi, Alfonso Signorini ha commentato così la possibilità che l'imprenditore possa abbandonare la casa volontariamente: "Gli autori mi dicono che domani mattina se ne vuole andare".

"Se se ne va, ce ne faremo una ragione", ha sentenziato il presentatore del reality Mediaset prima di andare ad accertarsi delle intenzioni del vippone che, salvo ulteriori colpi di scena, dovrebbe aver cambiato idea dopo una chiacchierata con Manila tra una pubblicità e l'altra.