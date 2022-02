Sarà Maria Chiara Giannetta, la protagonista della fiction Rai Blanca, la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo. Amadeus l'ha voluta accanto a sé nella serata dedicata alle cover. Classe 1992, ha esordito in teatro all'età di 11 anni per poi raggiungere il successo in TV grazie a Don Matteo e alla fortunatissima serie Blanca dove interpreta una detective non vedente.

Chi è Maria Chiara Giannetta, la co-conduttrice del 4 febbraio

Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer, nella quarta serata del Festival ad affiancare Amadeus ci sarà l'attrice Maria Chiara Giannetta.

29 anni, nata a Foggia, già da piccola sognava di fare l'attrice, tanto che il suo debutto a teatro avviene quando aveva solo 11 anni. Il suo sogno prende sempre più forma quando si iscrive al Centro sperimentale di Cinematografia di Roma all'età di 19 anni. Il debutto in TV arriverà qualche anno dopo. Nel 2014 ottiene un ruolo in Don Matteo 9, ma la svolta arriverà nel 2018, quando verrà richiamata proprio dalla serie Tv con Terence Hill per interpretare il ruolo del Capitano Anna Olivieri. A partire dall'undicesima stagione di Don Matteo, entrerà quindi nel cast fisso dell'amatissima serie targata Rai.

Maria Chiara, il grande successo grazie a Blanca

La giovanissima Maria Chiara Giannetta partecipa anche ad altre miniserie.

Ad esempio per Mediaset recita in 'Buongiorno mamma' accanto a Raoul Bova, mentre al cinema ha avuto ruoli in pellicole come 'Bentornato Presidente' e 'Mollami'. Nel 2020 ha preso parte al video musicale del singolo di Max Pezzali 'Sembro matto'. Il grande successo l'ha ottenuto grazie alla fiction Rai Blanca andata in onda di recente su Rai 1, dove interpreta Blanca Ferrando, la detective non vedente esperta nell'ascolto analitico di tutto il materiale audio delle varie inchieste.

Nella serie, accanto all'attrice pugliese, recitano Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Le ansie della co-conduttrice prima di salire sul palco dell'Ariston

Mancano poche ore alla quarta serata di Sanremo 2022, quella dedicata alle cover e come prevedibile l'ansia per la co-conduttrice della serata aumenta. L'attrice di Blanca infatti, in una recente intervista ha ammesso: "Con il passare dei giorni sento che l'emozione aumenta.

Ma è un'ansia positiva". Secondo Maria Chiara, Sanremo è una macchina incredibile, da cui si impara tantissimo. Ed è per questo che la giovane attrice foggiana spera di poter parlare proprio sul Palco dell'Ariston del tema della disabilità, che le sta molto a cuore. Non manca l'ansia per le famose scale di Sanremo, la cui discesa terrorizza sempre tutti gli ospiti. Non resta che aspettare la messa in onda della quarta serata del Festival per vedere come se la caverà.