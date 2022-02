Lunedì 28 febbraio si rinnova su Canale 5 l'appuntamento in diretta tv con il Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda con una nuova puntata inedita che si preannuncia densa di sorprese.

Occhi puntati in primis sulla nuova eliminazione che ci sarà dalla casa ma, in questa nuova diretta del lunedì, potrebbe esserci spazio anche per un nuovo confronto con protagonista Katia Ricciarelli, eliminata la scorsa settimana.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 28 febbraio: prevista un'altra eliminazione

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, in programma lunedì 28 febbraio in prime time su Canale 5, rivelano che per un altro dei concorrenti rimasti in gara, arriverà il momento di dire addio al gioco.

Questa settimana, a rischio eliminazione ci sono: Antonio Medugno, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan.

Uno dei tre sarà fatto fuori dalla trasmissione a un passo ormai dall'attesa finalissima di questa sesta edizione.

Antonio, Nathaly, Miriana a rischio eliminazione dal GF Vip 6

A decidere le sorti dei concorrenti sarà il pubblico da casa col televoto e, al momento, stando ai risultati dei sondaggi web, ad avere la peggio a questa tornata eliminatoria potrebbe essere il giovane tiktoker Antonio, tra gli ultimi arrivati nel programma Mediaset.

Occhi puntati anche su Katia Ricciarelli: la scorsa settimana, dopo la sua eliminazione dal gioco, la cantante lirica ha lasciato dei conti in sospeso con alcuni dei suoi compagni di gioco, tanto da rifiutarsi di salutare alcuni di loro.

Alfonso Signorini, anche per una mancanza di tempo durante l'ultima puntata del GF Vip, ha ammesso che avrebbero parlato ancora del percorso di Katia nelle puntate a seguire.

Katia Ricciarelli potrebbe rientrare al GF Vip nella puntata del 28 febbraio

E, a questo punto, non si esclude che lunedì 28 febbraio possa esserci un rientro in casa di Katia Ricciarelli per avere un confronto "faccia a faccia" con coloro che possono essere considerati i suoi nemici in questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Del resto, in settimana, anche i vipponi che sono rimasti in gioco non hanno risparmiato delle frecciatine a Katia.

È questo il caso di Manila che, parlando degli applausi che ha ricevuto in studio l'ex moglie di Pippo Baudo, non si è fatta problemi a dire che si tratterebbe di gesti finti, in quanto il pubblico sarebbe "pilotato" dagli assistenti di studio.

Insomma Katia potrebbe continuare a essere una delle protagoniste indiscusse di questo GF Vip anche nelle nuove puntate serali, previste su Canale 5 fino al 14 marzo.