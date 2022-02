Novità in arrivo per la programmazione Mediaset del mese di marzo. I cambiamenti e le novità interesseranno in primis la fascia di prima serata, dove ci sarà il ritorno di Can Yaman.

Spazio poi al gran finale del Grande Fratello Vip 6: il reality show condotto da Alfonso Signorini chiuderà i battenti e saluterà il pubblico, lasciando spazio al ritorno de L'isola dei famosi condotta da Ilary Blasi e in onda con doppio appuntamento settimanale.

Can Yaman pronto al ritorno in prima serata su Canale 5

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di marzo riguarderà in primis le fiction, dato che ci sarà la chiusura di Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada, che lascerà spazio a nuove serie tv in prima visione assoluta.

È questo il caso di "Più forti del destino" con Laura Chiatti e Loretta Goggi, ma ci sarà spazio anche per l'attesissimo ritorno di Can Yaman che debutterà con la fiction "Viola come il mare" al Francesca Chillemi.

La messa in onda di questa nuova fiction, secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, sarebbe prevista a partire proprio da marzo.

Un ritorno attesissimo quello di Can Yaman, che nell'ultimo periodo è un po' sparito dal mondo della televisione (fatta eccezione per l'ospitata a C'è posta per te) per potersi dedicare al meglio a questa nuova serie televisiva, che lo vedrà protagoniste per ben sei settimane nella prima serata di Canale 5.

Chiude il Grande Fratello Vip: cambio programmazione Mediaset marzo

Cambio programmazione anche per quanto riguarda i reality show che popolano la rete ammiraglia Mediaset. Il Grande Fratello Vip, dopo ben sei mesi di messa in onda ininterrotta, chiuderà i battenti.

Lunedì 14 marzo andrà in onda l'ultima puntata di questa sesta stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Il GF Vip saluterà il suo pubblico, ma la settimana successiva ci sarà spazio per un altro attesissimo e seguitissimo reality show.

Stop C'è posta per te, torna Amici: cambio programmazione Mediaset marzo

Da lunedì 21 marzo, infatti, sarà la volta de L'Isola dei famosi 2022, condotta per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi.

Anche questo reality show manterrà la doppia puntata settimanale con la messa in onda di lunedì e giovedì.

Novità in arrivo anche al sabato sera di Canale 5, dove arrivera a conclusione l'attuale edizione di C'è posta per te condotto da Maria De Filippi.

Al suo posto, a partire dal 19 marzo, debutterà il serale di Amici 21, il talent show ideato e condotto sempre da Maria De Filippi.