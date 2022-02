Non è passata neppure una settimana da quando Alex è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip, ma tra i concorrenti c'è già chi è stufo di lui e del suo barcamenarsi a fatica tra Delia e Soleil. Poco prima della puntata del 17 febbraio, ad esempio, Davide ha preso da parte Belli e la moglie e ha detto chiaramente che dovrebbero smetterla di portare avanti un siparietto finto nel quale probabilmente non credono neppure loro. Secondo Silvestri, infatti, la coppia non avrebbe alcun dubbio sul futuro ma starebbe palesando una crisi inesistente solo per amore dello spettacolo.

Confronti tra ex amici al Grande Fratello Vip

Da quando ha rimesso piede nella casa del Grande Fratello Vip, Alex ha visto cambiare molti legami che aveva costruito nell'avventura precedente. Non solo Soleil, infatti, si è lamentata di un drastico cambio di atteggiamento dell'attore che, in cima alla lista delle sue priorità del momento, ha messo quella di fare pace con Delia dopo tutte le "turbolenze" che ci sono state in questi mesi.

Anche Davide ha detto di non ritrovare più il Belli di qualche tempo fa, anche per questo motivo non se la sente di giocare con lui o di dargli quegli abbracci che all'inizio della sesta edizione erano una consuetudine nel loro rapporto.

"Non mi fido più. Questa storia non mi convince e sinceramente non me ne frega nulla di quello che fanno.

Io vado avanti per la mia strada", ha affermato Silvestri confidandosi con Barù.

L'affondo del protagonista del Grande Fratello Vip

Prima di affrontare l'ormai ex amico, Davide ha parlato con Katia dell'argomento che sta monopolizzando le puntate del Grande Fratello Vip 6 da qualche mese a questa parte.

"Si tratta di show. Se lui si rimettesse subito con Delia, finirebbe il teatro, invece gli servono altre finte dinamiche.

Lui è furbo e intelligente, ha studiato tutto", ha detto Silvestri nello sfogo che le telecamere del reality Mediaset hanno immediatamente intercettato e mandato in onda.

Forte delle proprie convinzioni, l'attore ha deciso di dire ad Alex tutto quello che pensa di lui guardandolo negli occhi, e l'ha fatto in un momento in cui era presente anche la moglie Duran.

"Questo show deve finire. Penso che voi non siate questo, non è la verità. Questa storia è diventata una rottura di p...", ha dichiarato Davide l'altra sera tra le mura di Cinecittà.

Il protagonista del format condotto da Alfonso Signorini ha invitato la coppia ad immaginare di assistere da fuori al siparietto che stanno portando avanti da mesi, certo del fatto che anche loro l'avrebbero pensata come lui e come tutti coloro che non ne possono più di questa vicenda.

Soleil esce dal 'triangolo' del Grande Fratello Vip

"Perché non avete chiarito fuori? Le avresti detto che la ami e non c'era bisogno di ritornare in tv", ha proseguito Davide nello sfogo che ha messo d'accordo moltissimi spettatori del Grande Fratello Vip.

"Non è reale perché tu sei un maestro con le parole e ci avresti messo 5 minuti a mettere fine a questa storia", ha concluso Silvestri nel confronto che ha avuto con Alex e Delia all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il triangolo che ha monopolizzato la sesta edizione del reality di Canale 5, dovrebbe essersi smontato dopo le dichiarazioni di Soleil nel corso della diretta del 17 febbraio. L'italo-americana si è fatta ufficialmente da parte dicendo che non intende portare avanti l'amicizia artistica con Belli anche nel rispetto della sua volontà di riconquistare la moglie.

C'è da aspettarsi, però, che finché l'attore non lascerà la casa si continuerà a parlare di lui e dello show che ha messo su nei mesi scorsi per diventare il protagonista assoluto del programma.