Sono passati pochi giorni da quando Alex è tornato nella casa del Grande Fratello Vip, ma è già successo di tutto. L'attore ha fatto pace con Delia e ha cercato di rassicurare Soleil sul loro "rapporto speciale". Nel provare a destreggiarsi tra le "sue donne", Belli è incappato in alcune mosse che hanno fatto sbottare entrambe: Duran ha protestato perché il marito ha portato il caffè a letto alla "rivale", Sorge ha chiesto all'amico di non rivolgerle più la parola se ha scelto la moglie.

Tensione nel 'triangolo' del Grande Fratello Vip

Dopo che Alex e Delia si sono appartati all'interno della stiva, l'uomo ha deciso di fare un gesto affettuoso anche nei confronti di Soleil.

La mattina di giovedì 17 febbraio, infatti, l'attore ha raggiunto l'amica in camera da letto e l'ha svegliata come faceva quando era ancora un concorrente del Grande Fratello Vip.

I due sono stati ripresi dalle telecamere del reality show mentre si scambiavano calorosi abbracci, riproponendo quel feeling che ha messo in crisi il matrimonio di Belli.

L'uomo si è anche commosso durante il riavvicinamento all'influencer, tant'è che le ha confessato che lei ha rappresentato una delle poche note positive del suo percorso tra le mura di Cinecittà.

Alex ha anche portato il caffè a Sorge e le ha augurato una buona giornata, dopodiché è tornato dalla moglie come se nulla forse, probabilmente non aspettandosi la reazione che lei invece ha avuto.

La sfuriata di Delia al Grande Fratello Vip

Quando ha saputo che Alex è andato a svegliare Soleil con dolcezza, Delia ha perso le staffe e l'ha subito rimproverato.

"Ma stiamo scherzando? Datti una regolata. Prima vieni da me e poi vai da lei? E no, non puoi riconquistare tutti. I dettagli fanno la differenza", ha tuonato la finalista del Grande Fratello Vip 6.

Belli ha cercato di giustificarsi dicendo che il suo gesto nei confronti di Sorge non aveva secondi fini e che potrebbe farlo verso qualunque altra persona all'interno della casa, ma Duran non si è lasciata convincere e ha tenuto il muso per tutta la mattina.

Il ritorno dell'attore tra le mura di Cinecittà non sta disattendendo le aspettative degli autori: in pochissimi giorni, infatti, l'uomo è riuscito a riappacificarsi con la moglie, a far piangere Soleil per il loro rapporto cambiato, a riavvicinarsi anche all'influencer in camera da letto e a far sbottare altri nervosi concorrenti come Alessandro Basciano.

Il dietrofront dell'influencer del Grande Fratello Vip

Nonostante gli abbracci che si sono scambiati al risveglio, Alex e Soleil non hanno vissuto una mattinata serena.

Poche ore prima di collegarsi con Alfonso Signorini, i due hanno litigato abbastanza pesantemente sull'atteggiamento apparentemente ambiguo di Belli nei confronti delle due donne che con lui compongono il "triangolo amoroso" più chiacchierato degli ultimi tempi.

"Ho una direzione ben precisa e sto dedicando del tempo alla persona che amo. Questo significa che non posso venire a svegliarti al mattino? Ok, allora non parliamoci più", ha tuonato l'attore davanti a Sorge che gli chiedeva spiegazioni dei suoi recenti comportamenti nella casa.

"Se hai una direzione, non venire più da me. Volete vivere una vita da set? Buona vita, allora", ha provocato l'influencer facendo innervosire ancora di più l'amico.

"Vai aff... tu e la vita da set", ha sbottato Alex prima di allontanarsi da Soleil.

Insomma, i nervi sono tesi tra le mura di Cinecittà e stasera il conduttore del Grande Fratello Vip cercherà di fare chiarezza su questi legami e sugli sviluppi che ci sono stati in questi giorni.