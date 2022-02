Delia Duran, da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, si è subito integrata con il resto del gruppo. Feste, canti e balli sfrenati con i vipponi che sembra l'abbiano accolta nel migliore dei modi. La moglie di Alex Belli è addirittura riuscita a trovare un punto d'incontro con la sua "rivale" Soleil Sorge. E a pochi giorni dal ritorno di Alex in casa, si è anche pericolosamente avvicinata al nuovo arrivato Antonio Medugno. Dunque, il triangolo amoroso potrebbe arricchirsi di nuovi capitoli.

Antonio Medugno e la moglie di Alex Belli Delia Duran tra coccole, abbracci e baci sfiorati

Delia Duran e Antonio Medugno sono sempre più vicini e complici. Le immagini arrivate dalla casa sono inequivocabili. I due si trovavano sul letto e hanno cominciato a stuzzicarsi a vicenda, in particolare quando Delia gli ha fatto annusare il suo profumo. Non sono mancati baci e sguardi maliziosi che hanno lasciato trasparire un'innegabile attrazione fisica reciproca. Delia ha sfiorato le labbra di Antonio e poi si è allontanata esclamando: "Meglio stare lontano da te!". Medugno ha risposto: "Addirittura!". La modella venezuelana a sua volta ha replicato: "Sì!". Quella che per molti è diventata ormai una soap opera potrebbe riservare nuovi colpi di scena.

Intanto, Delia chiacchierando con Katia Ricciarelli non ha nascosto il suo interesse per il giovane ventunenne.

Le parole di Delia Duran a Katia Ricciarelli: 'Sì Antonio mi piace!'

La vicinanza di Delia ad Antonio Medugno e i suoi atteggiamenti non sono passati inosservati agli occhi degli altri coinquilini. Ad accorgersi della complicità tra i due è stata in particolare Katia Ricciarelli.

La donna non si è lasciata sfuggire di chiedere a Delia se le piacesse Antonio. Delia senza mezzi termini ha dichiarato: "Sì mi piace, tu come fai a saperlo?". La donna dunque senza remore e timori ha confessato il suo interesse per il nuovo concorrente, ignara del fatto che tra qualche giorno, suo marito arriverà nella casa.

Alex proverà a chiarire forse una volta per tutte la vicenda sentimentale che vede coinvolta anche Soleil Sorge. L'ex attore di Centovetrine non si è tirato indietro di fronte alla proposta di Alfonso Signorini e ha già iniziato il periodo di quarantena previsto dalle vigenti normative anti-covid. Cosa ne penserà quando gli verranno mostrate le immagini della vicinanza tra sua moglie Delia Duran e Antonio Medugno? Non resta che aspettare il suo ritorno nella casa più spiata d'Italia per scoprirlo. Stando ad alcune indiscrezioni, Alex potrebbe riaprire la porta rossa già lunedì prossimo.