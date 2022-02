Che cosa succede nelle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 nelle prossime settimane? Il grande intrigo che coinvolge Cornelius ed Erik giungerà alla conclusione, ma in un modo che i telespettatori difficilmente si aspettano. Ebbene sì, perché i rimorsi di coscienza di Erik lo tormenteranno a tal punto da spingerlo a consegnarsi alla polizia. Attenzione però, perché a quel punto interverrà Ariane. La biondina pagherà la cauzione per liberare Erik dal carcere, con l'intento di deviare ogni sospetto su di lei. Quando il suo fidanzato verrà a sapere cosa è stata capace di fare alle sue spalle, non avrà pietà, lasciandola sola e abbandonata a se stessa.

Di seguito le anticipazioni.

Anticipazioni di Tempesta d'amore: Max organizza un appuntamento al buio per Florian

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera Tempesta d'amore confermano che la rottura tra Maja e Florian continuerà per diverso tempo. Nonostante i due si amino ancora, penseranno che sia meglio non riprendere alcun rapporto per il loro bene.

Florian soffrirà molto per la relazione tra Maja e Hannes, ma cercherà di non darlo a vedere. Max, suo grande amico, vorrà dargli una mano e così organizzerà per lui un appuntamento al buio con una certa Ilona. Peccato che le cose non andranno per il verso giusto e che Max tenterà di rimediare a una gaffe nel miglior modo possibile.

Forse è scritto nel destino che Maja e Florian tornino a essere una coppia, chissà che nelle prossime puntate non accada qualcosa che li riavvicini.

La resa di Erik in Tempesta d'amore

Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Erik, non resistendo più alle pressioni di Florian, si consegnerà spontaneamente alla polizia.

Una volta che verrà preso in custodia, Cornelius potrà essere finalmente libero. Maja verrà a sapere che Erik è stato assicurato alla giustizia grazie a Florian e questo la farà avvicinare molto al suo ex fidanzato, scatenando la gelosia di Hannes.

Sarà la stessa Maja ad ammettere ad Hannes di provare ancora dei sentimenti per Florian ma, nonostante tutto, sarà decisa a passare il resto della sua vita con lui.

I colpi di scena non sono finiti qui. Ariane pagherà la cauzione, in modo che Erik venga immediatamente rilasciato e possa tornare all'hotel. Kalemberg farà questo gesto solo per allontanare ogni sospetto, visto che è stata proprio lei a tradire il fidanzato.

Non ci vorrà molto prima che Erik scopra che Ariane l'ha tradito: senza pensarci troppo la lascerà. La biondina proverà in ogni modo a giustificarsi, ma questa volta non riuscirà a ottenere ciò che desidera, rimanendo sola e abbandonata a se stessa.