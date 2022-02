Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip la notte scorsa. Come documentano alcuni video che stanno circolando sui social network, attorno alle 4 del mattino Lulù si è resa protagonista di una scenata e ha attaccato la sorella Jessica dopo averla vista dormire abbracciata a Barù nel letto che lei condivideva con Manuel Bortuzzo. Il nobile si è defilato, la maggiore delle principessina Selassiè è scoppiata a piangere e Lucrezia è stata richiamata in confessionale per calmarsi.

Aggiornamenti sulle liti al Grande Fratello Vip

Era da un po' di tempo che Lulù non perdeva le staffe tra le mura di Cinecittà.

Ieri, martedì 22 febbraio, la principessina etiope si è resa protagonista di una sfuriata nei confronti di Jessica rea, secondo lei, di aver "violato una proprietà privata".

Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello Vip fino a tarda notte, racconta che Lucrezia si è arrabbiata molto quando è entrata in camera e ha trovato la sorella addormentata tra le braccia di Barù nel letto che è stato suo e di Manuel fino a poche settimane fa.

La giovane ha iniziato ad urlare contro la maggiore delle Selassié e ha svegliato sia lei che il nobile che era beatamente nel mondo dei sogni.

"Sei una stupida, devi andare via da qui", ha ripetuto la ragazza rivolgendosi alla concorrente che, stando a quello che si dice sui social network, poche ore prima aveva avuto il permesso di poter dormire in quel posto proprio dalla sorella minore.

La sceneggiata della principessina del Grande Fratello Vip

"Ma che stai facendo? Questo letto era mio e di Manuel. Sei una pazza", ha continuato a dire Lulù in preda ad un esagerato attacco d'ira che ha fatto svegliare di soprassalto Barù.

Mentre il nobile si chiedeva cosa stessa succedendo, Jessica provava timidamente a calmare la sorella, che però non voleva sentire ragioni e inveiva con parole forti contro di lei.

"Prima di venire qui dovevi andare da uno psicologo. Non ascolti mai. Adesso vado in confessionale e chiedo di chiamare la mamma perché non puoi fare così", ha detto ancora Lucrezia la notte scorsa nella casa del Grande Fratello Vip.

La romana non c'ha visto più quando si è accorta che Jessica e Barù stavano dormendo abbracciati nell'"alcova" che è sempre stata solo sua e di Bortuzzo.

"Dovevi andare da un'altra parte, sei una sfi... Cambia letto e non fare sempre la vittima", ha concluso Lulù prima che entrambi i vipponi si alzassero e la lasciassero da sola in camera a sfogarsi con i presenti.

Il richiamo degli autori del Grande Fratello Vip

Dopo che qualcuno l'ha fatta ragionare, Lulù è stata ripresa dalle telecamere mentre cercava di convincere Barù a tornare da Jessica, che intanto era in lacrime per colpa sua e delle offese che le ha rivolto gratuitamente.

Il concorrente del Grande Fratello Vip non ha voluto sentire ragioni e ha chiesto alla principessina di non coinvolgerlo in diatribe familiari che non lo riguardano.

"Vieni di là, per favore. Lei sta piangendo ed è arrabbiata con me.

Puoi venire a parlarle?", ha chiesto Lucrezia senza sortire alcun effetto nel nobile protagonista del reality-show.

Quando ormai erano circa le 4:30 del mattino, la ragazza è stata chiamata in confessionale: chi ha seguito la diretta notturna sostiene che gli autori avrebbero convocato Lulù mentre stava continuando ad inveire contro Jessica senza un reale motivo.

Non si sa come sono andate a finire le cose, quel che è certo è che la fidanzata di Manuel ha rovinato un dolce momento che sua sorella e Barù stavano condividendo, forse per la prima volta da quando si sono conosciuti.