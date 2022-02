Ancora una volta, sono le dichiarazioni post puntata di Katia a far storcere il naso ai fan del Grande Fratello Vip. La cantante, infatti, ha criticato la motivazione che ha usato Lulù quando ha detto che vorrebbe vincere il programma: aiutare la famiglia che è in gravi difficoltà economiche. Ricciarelli si è avvalsa del supporto di Soleil per dare della "pidocchiosa" alla principessina etiope, uno dei personaggi più forti della sesta edizione del reality.

Il commento nella casa del Grande Fratello Vip

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda lunedì 7 febbraio, sono state mostrate le immagini relative al pensiero che i concorrenti hanno su Delia e sul suo approdo anticipato in finale.

Tra coloro che hanno protestato per questa possibilità che il pubblico ha dato alla vippona che è nella casa da due settimane soltanto, c'è anche Lulù.

La principessina si è commossa nel dire che ha bisogno di vincere il reality-show per aiutare la sua famiglia, che è in difficoltà economiche soprattutto da quando il padre è in carcere.

Se i telespettatori hanno apprezzato la sincerità della ragazza, tra le mura di Cinecittà c'è stato chi ha storto il naso e le ha rivolto critiche piuttosto "feroci".

Al termine della diretta, infatti, Katia si è confrontata con Soleil su quello che ha detto Selassié in merito ad una sua eventuale vittoria del programma, arrivando ad esprimere un parere che non è piaciuto ai sostenitori della giovane.

L'affondo alle sorelle del Grande Fratello Vip

"Hai sentito cosa ha detto? Che vuole guadagnare i soldi per la famiglia, io non sapevo neanche quanti ce ne fossero in palio", ha commentato Katia dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 7 febbraio.

La cantante non ha apprezzato lo sfogo della principessina, anzi l'ha considerato come un atto di vittimismo messo in pratica per cercare di impietosire il pubblico.

"Non si fa così, è proprio pidocchiosa", ha tuonato Ricciarelli in un momento che è stato immediatamente ripreso dai fan di Selassié e usato per criticare la poca sensibilità della concorrente.

Soleil ha dato ragione all'amica e poi ha tirato in ballo anche Jessica dicendo: "Loro sono molto furbe su questa cosa qua. Vincere per aiutare la famiglia, è una cosa che vogliamo tutti".

L'imitatore di Lucrezia al Grande Fratello Vip

Che piaccia o meno, Lulù è uno dei personaggi di punta della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Da quando ha messo piede nella casa più spiata d'Italia, la ragazza ha monopolizzato intere puntate con i suoi atteggiamenti particolari e spesso sopra le righe.

La relazione con Manuel ha sicuramente aiutato la principessina ad emergere rispetto ad altri concorrenti del cast, ma il suo carattere un po' egocentrico e lamentoso ha cominciato ad essere apprezzato da un numero sempre più alto di telespettatori.

Col passare dei mesi, infatti, Selassié è entrata nel cuore dei tantissime persone, le stesse che oggi si espongono per difenderla da chi, come Katia Ricciarelli, non perde l'occasione per criticarla o etichettarla con parole poco carine.

A riprova del fatto che Lulù è una protagonista indiscussa del GF Vip, c'è la scelta della produzione di farle incontrare uno dei suoi tanti imitatori. Nel corso della diretta del 7 febbraio, infatti, un ragazzo che imita alla perfezione Lucrezia ha avuto un faccia a faccia con lei in giardino.

La giovane è stata allo scherzo ed ha dialogato con piacere con la persona che sui social network prende le sue sembianze, anche se gli ha consigliato di migliorare il look perché non è sensuale come quello sfoggia lei davanti alle telecamere.