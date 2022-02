La soap opera di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapımı) che all'estero è conosciuta con il titolo “You Knock On My Door” o “Bussa alla mia porta” in Italiano, e in cui manca sempre meno per vedere i due protagonisti assoluti Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel) convolare a nozze, prosegue la sua consueta messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì. Gli spoiler su ciò che succederà nell’episodio dell’11 febbraio a partire dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, annunciano che l’architetta paesaggista e il ricco imprenditore ufficializzeranno il loro ricongiungimento, facendo sapere ai propri cari di essere tornati insieme.

Spoiler Love is in the air, puntata di venerdì 11 febbraio: Eda invita Kemal e Aydan a cena

Dalle anticipazioni della centonovantasettesima puntata della serie televisiva che i telespettatori italiani avranno modo di seguire venerdì 11 febbraio nel solito appuntamento pomeridiano, si evince che Eda non perderà tempo per sdebitarsi con Kemal (Sinan Albayrak), precisamente per ringraziarlo di essersi presentato nella scuola di sua figlia Kiraz (Maya Başol). L'uomo convince la bambina a uscire dall’istituto dopo essersi nascosta nel bagno con l’amico Can (Ahmet Efe Metekoğlu).

L’architetta paesaggista inviterà a cena sia il nonno della sua bambina e Aydan (Neslihan Yeldan): la proposta di Eda quindi scaturirà dalla volontà della stessa di essere riconoscente all’uomo ma non solo.

Eda annuncia il suo ritorno di fiamma con Serkan, Aydan costringe il figlio e il compagno Kemal a passare del tempo insieme

Con il suo gesto soprattutto Eda vorrà raggiungere un chiaro obiettivo, cioè quello di fare un lieto annuncio ai familiari suoi e di Serkan: in particolare la fanciulla vorrà rendere partecipi chiunque del fatto che lei e il ricco imprenditore, dopo aver condiviso lo stesso tetto su richiesta del giudice e per il bene della loro bambina, sono tornati a essere una coppia a tutti gli effetti.

Intanto anche la signora Aydan si darà da fare dopo il tentativo fallito della nipote Kiraz. La donna farà il possibile per far interagire Serkan e Kemal: nello specifico la signora Bolat coglierà l’occasione per costringere padre e figlio a trascorrere del tempo insieme. Non resta quindi che aspettare i prossimi colpi di scena per vedere se Serkan accetterà finalmente come suo genitore il compagno attuale della donna che l’ha messo al mondo.