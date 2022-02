Come ogni giovedì, nella casa del Grande Fratello Vip si prepara l’aperitivo e i vipponi hanno il compito di scegliere dei piatti che vorrebbero preparare. Durante la mattinata del 10 febbraio però, Sophie dice la sua durante la scelta del menù ed una risposta di Lulù, forse fraintesa, porta ad un nuovo litigio tra le due donne della casa.

GF Vip, la nuova lite tra Sophie e Lulù

Nella preparazione dell’aperitivo di oggi, gli inquilini del Grande Fratello Vip hanno interpellato anche Sophie nella scelta del menù. Selassiè, venendo a conoscenza di questo ha detto:” Ci hanno sempre pensato Jessica e Manila”.

Sentendo queste parole Codegoni ha ribattuto: ”In realtà ho sempre cucinato io e Jessica”, facendo dunque notare alla giovane principessa come, sin dall’inizio del programma, più volte Sophie ha preso parte alla preparazione di cene o ha cucinato in occasione di feste e aperitivi. Tuttavia si sa, nella casa del Grande Fratello ormai i nervi sono molto tesi e un normale confronto si trasforma in un’accesa litigata, con la principessa che replica dicendo: ”Non voglio discutere, sto anche piangendo, ho semplicemente fatto un semplice commento che non era per giudicare te o escluderti dalla preparazione. Tu hai le fisse e pensi che le persone parlino di te”.

L’ex tronista di Uomini e Donne non sembra però essere impietosita dalle parole di Lulù e commenta dicendo:” Non pensate che possiate dirmi tutto e io stia zitta ad ascoltarvi”.

Conclude infine Selassiè dicendo: ”Io non ti ho urlato e neanche aggredita, ero tranquilla”.

GF Vip, Katia si sveglia di malumore e racconta di essere delusa

Intanto il risveglio nella casa del Grande Fratello Vip sembra essere stato particolarmente nervoso anche per altri inquilini, tra questi Katia. La soprano, dopo il divertimento di ieri sera, è convinta di essere stata criticata da alcuni suoi compagni di avventura, dopo la sua scelta di buttarsi in piscina per trascorrere una bella serata spensierata e in allegria.

A tal proposito la Ricciarelli dice: ”Tutto quello che fai qui dentro, viene criticato. Anche se vai in piscina ti criticano. A chi crede che io abbia fatto questo gesto solamente per visibilità e arrivare in finale, rispondo che preferisco dare spazio ad una persona giovane”.

A sostenere il malumore della cantante c’è Gianluca il quale dice alla soprano di fregarsene delle critiche, e consiglia: ”Per arrivare fino alla fine devi avere carisma.

Chi parla delle altre persone è perché non ha contenuti di cui parlare. Noi ci siamo divertiti e continueremo a farlo fino all’ultimo giorno”.

Ma il malumore di Katia non finisce qui, perché la soprano lamenta anche come nel corso della giornata di ieri, nessuno degli inquilini sia andato da lei per cercarla e a tal proposito dice: ”Non sapete neanche cosa significhi la parola amicizia”. Non sappiamo a chi si riferisca la cantante lirica e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se ci sarà chiarezza in merito a queste sue parole.