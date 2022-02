Notte tesa nella casa del Grande Fratello Vip 6, dove a tenere banco sono state le confessioni di Barù che ha stroncato definitivamente la possibilità di avere una relazione con Jessica.

Senza troppi mezzi termini, Barù ha ammesso di non essersi spinto oltre perché non l'ha voluto fare mentre tra Alessandro e Sophie c'è stata una nuova accesa lite che, pure questa volta, li ha messi l'uno contro l'altro.

Confronto tra Jessica e Barù al GF Vip: notte di confessioni in casa

Nel dettaglio, durante la notte appena trascorsa all'interno della casa del GF Vip, Jessica e Barù si sono ritrovati a parlare nuovamente del loro rapporto di amicizia.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, senza troppi mezzi termini, ha ammesso che certi suoi atteggiamenti non devono essere fraintesi, dato che sarebbero solo delle "carinerie" nei confronti della principessina.

Per questo motivo, parlando con Jessica, Barù ha ammesso di non volere situazioni distorte al punto da ammettere di essere disposto anche a farsi da parte e quindi ad allontanarsi da lei, nel caso in cui questa situazione potesse farla soffrire.

Un duro colpo per Jessica che, al contrario, ha ammesso a Barù di avere un desiderio: quello di poterlo baciare.

Barù stronca definitivamente il rapporto con Jessica

La reazione del concorrente di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, però, anche questa volta non è stata positiva e non ha ceduto.

Successivamente, parlando di questa situazione con Soleil Sorge, Barù ha letteralmente stroncato ogni possibilità che tra lui e Jessica possa esserci una love story in casa ma anche fuori dal contesto televisivo.

Barù ha ribadito che, in queste settimane in cui il feeling con Jessica è cresciuto sempre più, non si è sbilanciato perché non ha voluto ed è questo il motivo per il quale non c'è stato nessun bacio con la principessina Selassié.

Alessandro e Sophie ai ferri corti: lite nella notte al GF Vip

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della notte appena trascorsa al GF Vip, c'è stato anche un altro acceso confronto/scontro tra Alessandro e Sophie.

Ancora una volta i due fidanzati di questa edizione si sono ritrovati ai ferri corti e, la reazione di Alessandro, non è stata affatto tenera nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne.

Lui non ha gradito che la sua fidanzata avesse trascorso del tempo insieme a Delia e Antonio, sostenendo che si tratta di due persone di cui sparla e quindi non dovrebbe averci a che fare.

"Non dico di stare con me, ma almeno sii coerente. Sinceramente per stare con una persona che non si comporta bene, preferisco stare solo", ha sbottato Alessandro litigando con la sua fidanzata Sophie.

"Quando tornerai ad essere dolce e mi darai attenzioni, potremmo riparlarne", ha sbottato Alessandro.