Lea - Un nuovo giorno chiude i battenti il prossimo martedì 1 marzo 2022. In prime time su Rai 1 andrà in onda la quarta e ultima puntata di questa prima stagione di successo della fiction con Anna Valle, che ha sta ottenendo ottimi risultati dal punto di vista auditel.

Le anticipazioni sull'atteso finale di Lea rivelano che la Castelli si ritroverà a dover prendere delle decisioni importanti legate alla sua sfera sentimentale mentre le condizioni di salute di Viola, peggioreranno sempre più e la donna rischierà seriamente di perdere la vita.

Lea e Marco devono rinunciare a Koljia: anticipazioni Lea ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa quarta e ultima puntata di Lea - Un nuovo giorno, in programma martedì 1° marzo 2022, rivelano che saranno trasmessi i due episodi conclusivi della stagione dal titolo "Segreti di famiglia" e "L'uomo giusto".

L'attenzione sarà incentrata sulle vicende del piccolo Koljia: Lea e Marco avevano avviato la procedura per chiedere l'affidamento del bambino ma, in questo ultimo appuntamento con la fiction di Rai 1, scopriranno che la pratica è stata respinta.

Per la Castelli e anche per il suo ex sarà un durissimo colpo da digerire e affrontare. Intanto, tra Viola e Luca nascerà una simpatia che non passerà inosservata.

Castelli decide di chiudere con Arturo

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le anticipazioni dell'ultima puntata di Lea prevista martedì in prime time su Rai 1, rivelano che l'infermiera prenderà una decisione importante legata alla sua sfera sentimentale.

Dopo l'avvicinamento che c'è stato con Arturo, la Castelli deciderà di chiudere questa frequentazione.

Anche in questo caso, non sarà per niente facile per lui accettare la decisione di Lea e quindi doversi far da parte e rinunciare per sempre a lei.

Per tale motivo, Arturo prenderà una decisione del tutto inaspettata: l'uomo deciderà di partire per un tour che lo porterà in giro per il mondo, così in questo modo potrà provare a staccare un po' la spina e cercare così di dimenticarsi di Lea.

Viola peggiora e rischia la morte: anticipazioni Lea ultima puntata 1° marzo

Ma sarà davvero la soluzione adatta per lasciarsi alle spalle questo "amore impossibile"? Lo scopriremo nel gran finale della prima stagione.

Spazio poi alle vicende di Viola: le anticipazioni sull'ultima puntata di Lea - Un nuovo giorno, rivelano che le condizioni di salute della donna andranno incontro ad un sostanziale peggioramento.

Viola rischia seriamente di morire e, al momento, l'unica soluzione auspicabile per evitare il peggio è quella di un trapianto di rene. Peccato, però, che non si riuscirà a trovare un donatore compatibile e tutto diventerà complicato.