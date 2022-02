La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda giovedì scorso, è stata diversa dalle altre perché non è stato fatto quasi nessun accenno al protagonista assoluto della sesta edizione. Alex non era in studio e si è parlato a malapena di lui, ma questo non avrebbe stupito gli addetti ai lavori. Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che Belli avrebbe deciso di defilarsi per tenere alta l'attenzione dei media su di sé: sarebbero finite, dunque, le sorprese e i confronti tra l'ex concorrente e Delia e Soleil.

Aggiornamenti sulle prossime dirette del Grande Fratello Vip

Sembra essere finita improvvisamente "l'era Belli" al Grande Fratello Vip. Dopo aver puntato sull'attore e sulla sua intricata situazione amorosa per mesi, gli autori del reality-show avrebbero deciso di spostare la propria attenzione e quella del pubblico sui vipponi che si giocano la finalissima.

A motivare l'assenza di Alex in studio durante la diretta di giovedì sera, è stato il giornalista Parpiglia in un recente intervento a Casa Chi.

L'addetto ai lavori si è detto certo che l'ormai ex concorrente stia mettendo in atto una nuova strategia per tenere alta l'attenzione di media e curiosi sulla sua vita anche ora che non è più nella casa più spiata d'Italia.

"La sua tattica ora è quella di giocare di sottrazione. Per scelta sua o indotta, credo che da questo momento rimarrà in silenzio se ci riuscirà", ha fatto sapere Gabriele nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando in questi giorni.

La mossa dopo l'addio al Grande Fratello Vip

Secondo Parpiglia, dunque, Alex o chi per lui avrebbe deciso di defilarsi dopo aver preso consapevolezza di aver superato un certo limite.

Nel corso della settimana che Belli ha trascorso come ospite nella casa, è accaduto di tutto: baci tra donne, liti furiose, accuse, lacrime e riappacificazioni che neppure nelle migliori soap opera.

"Di certo non rientrerà e non ci saranno più richieste", ha aggiunto il giornalista in merito al ruolo che ricoprirà l'attore nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip, le poche che mancano alla finalissima del 14 marzo.

L'autore televisivo ha auspicato un ritorno in studio di Alex già lunedì sera (anche perché se si assentasse senza una giustificazione, andrebbe a violare il regolamento del reality-show), ma ha escluso che l'intera serata sarà ancora incentrata su di lui e sul tira e molla con Delia e Soleil.

News sul protagonista del Grande Fratello Vip 6

L'unico momento che è stato dedicato ad Alex durante la puntata di giovedì 24 febbraio, è quello in cui è stato mostrato a Delia un video che il marito ha pubblicato sui social network facendo credere di essere fuori dall'Italia.

La finalista del Grande Fratello Vip, però, ha subito sbugiardato Belli dicendo che quelle immagini non sono recenti ma registrate in un viaggio fatto in passato.

Insomma, l'ex concorrente avrebbe preso in giro i fan collocandosi in un posto diverso da quello in cui si trova realmente, e a farlo presente è stata Duran in diretta tv.

Non si sa ancora se l'uomo parteciperà al prossimo appuntamento, se sarà in studio oppure se continuerà lo "sciopero del silenzio" che Gabriele Parpiglia ha anticipato a Casa Chi come la nuova strategia del protagonista della sesta edizione per rimanere tale fino alla fine, ovvero fino a metà marzo.

Da quando Alex ha lasciato la casa un po' controvoglia (aveva chiesto altro tempo agli autori per fare chiarezza nel suo matrimonio e nell'amicizia con Soleil), si respira un'aria più serena soprattutto tra le donne, che litigano di meno e vivono con più leggerezza le giornate.