Un posto al sole prosegue con nuovi appuntamenti su Rai 3 e, secondo le nuove anticipazioni settimanali della soap italiana ambientata a Posillipo, durante le puntate dal 7 all'11 febbraio al centro delle scene ci sarà il futuro di Jimmy. Il bambino infatti sarà conteso tra Niko e Micaela, giunta a Napoli per portarlo con sé a Berlino e a tentare di risolvere la situazione sarà Renato Poggi. Ci sarà spazio anche per il futuro di Patrizio che sarà in crisi con il lavoro e deciderà di lasciare Napoli, creando tensioni tra Raffaele e Ornella. Chiara, invece, riuscirà ad avere un confronto alla pari con Roberto, ma sarà sotto effetto delle droghe e Nunzio non approverà affatto questo atteggiamento.

Niko chiederà aiuto ai suoi genitori

La settimana di Un Posto al sole dal 7 all'11 marzo vedrà protagonista il piccolo Jimmy. Le intenzioni di Micaela che vorrebbe portare con sé il bambino a Berlino verranno presto scoperte da tutti gli abitanti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni non specificano come farà questa notizia a trapelare, ma la prima a scoprire il segreto di Jimmy sarà Bianca e non è escluso che la bambina possa aver raccontato a qualcuno la sua paura di perdere il suo cuginetto. Niko non avrà nessuna intenzione di separarsi da suo figlio e chiederà aiuto ai suoi genitori per risolvere questa situazione e a farsi avanti sarà Renato che proporrà un'iniziativa inaspettata.

Raffaele contrario alla partenza di Patrizio: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 7 all'11 marzo rivelano che ad essere incerto sarà anche il futuro di Patrizio che dopo il suo ritorno a Napoli si sentirà sempre più insoddisfatto del suo lavoro al Vulcano. Per il figlio di Ornella crescerà la voglia di partire e dare una svolta alla propria vita, cercando un posto in cui poter esprimere al meglio la sua fantasia nel lavoro da chef.

Raffaele, tuttavia, non apprezzerà affatto questa idea di cambiamento e si opporrà alla sua partenza, mentre Ornella appoggerà pienamente la decisione di suo figlio. Il disaccordo sul futuro di Patrizio creerà anche non poche tensioni nella coppia formata da Ornella e Raffaele.

Roberto e Chiara avranno un confronto: anticipazioni settimana 7-11 marzo

A Un Posto al sole, durante la settimana dal 7 all'11 marzo ci sarà spazio anche per Chiara che dopo aver ricostruito il suo rapporto con Nunzio si prenderà una soddisfazione sul lavoro. La figlia di Petrone, infatti, riuscirà ad avere un confronto con Roberto Ferri e a tenergli testa, ma tutto questo avverrà con l'aiuto delle droghe. Nunzio, tuttavia, si renderà conto che la sua fidanzata non si è ancora liberata dalla sua dipendenza e non prenderà affatto bene questo suo atteggiamento.