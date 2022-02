L'appuntamento del 31 gennaio del Grande Fratello Vip è stato parecchio scoppiettante, sopratutto per Soleil Sorge. La influencer, dopo essere stata battuta al televoto dalla sua nemica Delia Duran, ha avuto anche una dura litigata con la sua ex amica Manila Nazzaro, scontro che ha creato parecchio malumore nella casa.

GF Vip, lo scontro tra Manila e Soleil

L’amicizia creatasi al Grande Fratello Vip tra Manila e Soleil pare essere giunta definitivamente al capolinea. L’ex Miss Italia durante la diretta ha sbottato contro la influencer, dicendo: "Offendi e ridicolizzi il mio modo di fare qui dentro, non lo accetto più.

Hai fatto piangere tutta la casa”. Tuttavia, Sorge è sembrata risentita da questa critica e, visibilmente delusa, confessa:” Mi hai delusa. Mi sento l’ultima ruota del carro, vengo costantemente additata e ogni cosa viene strumentalizzata per dami un giudizio. O sono la carnefice o una vittima. Sono ben cinque mesi che ogni giorno subisco attacchi e non ne posso più”. Soleil, mentre pronunciava queste parole, è sembrata visibilmente provata e stanca da tutta questa situazione e ha continuato dicendo: "Ti fa comodo continuare a sparlarmi dietro. Dici solo cattiverie, appena hai potuto hai raggirato la tua opinione nei miei riguardi, mettendo in discussione quattro mesi, per giudicarmi e dirmi cose assurde”.

A spezzare una lancia a favore di Sorge, è stato Alessandro Basciano, dicendo che l’avvicinamento a Delia da parte di Manila, non gli è piaciuto e che condivide l’accoglienza che Nazzaro ha avuto nei confronti di Duran, ma non condivide tutto il resto. Idem Katia Ricciarelli, ha detto: "Non capisco cosa sia successo, erano inseparabili, questa battute non possono distruggere cinque mesi di amicizia.

Altrimenti non era amicizia”.

GF Vip, Lulù si confida con Soleil

Certamente il risultato del televoto che ha visto Delia trionfare su Soleil, ha lasciato spiazzati sia il pubblico da casa, sia gli inquilini del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata, Lulù è andata da Soleil ed entrambe, nonostante le antipatie dall’inizio del percorso, si sono parlate tranquillamente e proprio Selassiè ha iniziato il dialogo dicendo: ”Alla fine io e te siamo le persone che qui dentro hanno parlato di più, fatto e dato tanto.

Siamo cresciute cercando anche di limitare i nostri difetti. Penso che ci meritavamo più io e te di andare al televoto per la finale questa sera, siamo sempre al centro e si parla sempre di noi”. La influencer italo- americana, non nasconde la sua delusione, dicendo: ”Non ti aspettare nulla dalle persone dentro questa casa. Sono tutti bravi a dirti che ti meriti di andare in finale, poi però…”. Selassiè tuttavia non condivide la scelta di Delia candidata alla finale e dice: "Nessuno di noi ha votato per lei”, questo pensiero viene condiviso anche da alcuni inquilini, come Sophie, che dice di essere in casa da cinque mesi e vedere una che dopo due settimane viene eletta per la finale, non lo trova giusto.