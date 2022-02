Si vivranno momenti di forte emozione nel corso del finale di stagione di Love is in the air, previsto prossimamente su Canale 5. Le trame delle puntate turche raccontano che Serkan Bolat (Kerem Bursin) si improvviserà ostetrico per aiutare sua moglie Eda Yildiz (Hande Ercel) a dare alla luce il secondo figlio e il tutto avverrà in montagna.

Anticipazioni Love is in the air: Eda e Serkan in disaccordo per la gravidanza

Le anticipazioni di Love is in the air, sulle nuove puntate trasmesse a breve in prima visione, annunciano un lieto evento per i protagonisti della Serie TV.

Tutto inizierà quando Serkan avrà un atteggiamento abbastanza oppressivo nei confronti di Eda, dopo aver scoperto che attende un bambino da lui. Per questo motivo l'architetto inizierà a metterla subito a dieta, fino a farle cambiare il ginecologo in quanto quello scelto dalla donna non viene ritenuto da Serkan abbastanza bravo per seguirla.

Uno stato d'ansia che si placherà quando la fioraia capirà che suo marito sta facendo tutto questo perché non le è potuto stare vicino durante la prima gravidanza. Nonostante tutto i due saranno in disaccordo quando Eda esprimerà il desiderio di partorire in acqua, seguita da un'ostetrica, infatti Serkan pretenderà che il suo secondogenito nasca in ospedale, dove può ricevere tutte le cure del caso.

Serkan assiste sua moglie durante il parto in montagna

Nelle puntate finali di Love is in the air, Eda convincerà suo marito a portarla a fare una visita alla casa di montagna. Durante il tragitto la macchina si bloccherà per un guasto improvviso al motore. L'architetto non riuscirà a rimetterla in moto nonostante cerchi di trovare una soluzione.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la fioraia annuncerà che le si sono rotte le acqua e visti i disguidi l'arrivo in ospedale sembrerà impossibile.

Serkan, a questo punto, non avrà altra scelta che fare da ostetrico e assistere sua moglie in montagna. Fortunatamente tutto andrà per il meglio, nonostante i momenti di forte tensione durante il parto.

Alla fine Eda e Serkan potranno abbracciare un maschietto, al quale daranno il nome di Alp, in onore del primo figlio di Aydan defunto in seguito a una grave malattia.

I colpi di scena non finiranno qui. Tutti i conoscenti di Eda e Serkan correranno in ospedale quando scopriranno che i due stanno per diventare genitori. Tutto questo darà il via a una serie di eventi che concluderanno la seconda e ultima stagione della serie tv turca.