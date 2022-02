Lunedì 14 febbraio 2022, tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Gli inquilini di Cinecittà sono ormai pronti al ritorno di Alex Belli nella casa più spiata d’Italia. Dopo gli ultimi sviluppi del triangolo amoroso più discusso del programma, Alex tornerà in casa per prendere una decisione: scegliere sua moglie Delia o la sua amica speciale, Soleil. Proprio Sorge, mentre parlava con Nathaly Caldonazzo ha rivelato nuovi segreti della sua amicizia con Alex e confessato cosa avrebbe fatto se l’attore avesse scelto lei e non Delia, ammettendo poi di essersi presa una cotta per lui.

GF Vip, Soleil confessa di essersi presa una cotta per Alex Belli

Il concorrente più discusso di questa edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli, è pronto a tornare in casa e porre fine alla storia del triangolo più discusso d’Italia. Dopo alcune urla fuori dalla casa, che hanno rivelato l’ingresso dell’attore in casa, Soleil Sorge è tornata a parlare di Alex a Nathaly Caldonazzo, confessando nuove verità. L’influencer ha raccontato di essersi presa una cotta, dicendo: ”Nell’ultimo periodo confesso che ero cotta di lui, poi quando è arrivata Delia ho avuto la reazione di prendere la valigia e portarla da lui. Lì poi ho pianto e sono stata male, ero ferita è ovvio”. L’ex volto di Uomini e Donne ha poi confessato cosa avrebbe fatto se l’attore di Centovetrine avesse scelto lei e non sua moglie Delia, e rivela:” Se lui mi avesse scelta non ci sarei stata, perché ho imparato ad amarmi e non potrei mai stare con un uomo che ha certi atteggiamenti e non mi ispira assolutamente fiducia.

Fuori dal programma ho una persona alla quale sono veramente legata e mi fido molto di più”. Non ci resta dunque che aspettare la nuova puntata serale del 14 febbraio per scoprire come si evolverà la storia tra Alex, Delia e Soleil.

GF Vip, pace fatta tra Nathaly e Soleil

Intanto all’interno del Grande Fratello Vip , Nathaly si è resa conto che nelle ultime settimane Delia e Soleil hanno raggiunto un punto di incontro, diventando quasi amiche.

Caldonazzo ha dunque deciso di fare un passo verso la gieffina, proponendole un massaggio per avere la possibilità di chiarirsi. Nathaly confessa a Soleil di essere dispiaciuta e di voler fare qualcosa per farsi perdonare, dopo quel confessionale pungente nei suoi riguardi. L’attrice spiega poi: ”Mi spiace di tutto, ma io ho subito una cosa come quella di Delia, quindi mi sono messo subito dalla parte di chi subisce queste cose.

Non mi dava fastidio la cosa tra te e lui, non mi è piaciuto che tu continuavi ad attaccare lei. Si è spenta ormai Delia, per colpa di Alex. Lei lo ama, ma è cambiata tanto, nonostante sono convinta che lo perdonerà”. Pare quindi che la serenità tra Soleil e Nathaly sia finalmente arrivata.