Una vita viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e il sabato alle ore 14:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily spagnola creata da Aurora Guerra raccontano che Miguel noterà che l'attenzione dei nonni virerà su altri affari diversi dal loro ristorante. Il giovane Olmedo, difatti, scoprirà che Sabina e Roberto stanno pianificando una rapina in banca e saboterà il loro piano. Miguel, intanto, comincerà a indagare sui suoi genitori e Roberto svelerà al nipote che gli stessi sono dei criminali adesso in prigione.

Miguel inizierà a insospettirsi circa alcuni comportamenti di Sabina e Roberto

Gli spoiler iberici di Una Vita anticipano che Miguel è particolarmente legato ai nonni Roberto e Sabina ma, malgrado ciò, il ragazzo comincerà a nutrire qualche sospetto riguardo alcuni ambigui comportamenti di questi ultimi.

Il giovane Olmedo noterà che la priorità dei nonni non sarà più il ristorante, locale che terranno chiuso sempre più frequentemente, ma bensì qualche altro affare che sarà determinato a scoprire.

Il giovane Olmedo convincerà i nonni ad abbandonare la delinquenza

Le anticipazioni spagnole di Acacias 38 riportano che Miguel scoprirà che Sabina e Roberto stanno pianificando una rapina in banca per risollevare le loro finanze e, per riuscire in tale intento, hanno scavato una galleria che collega il ristorante al luogo da svaligiare.

Il fidanzato di Anabel, resosi conto del piano criminale dei nonni, allagherà il tunnel il giorno prima della rapina programmata, così non sarà più possibile per i due attuare il loro scopo.

Roberto e Sabina si renderanno conto poco più tardi che a sabotarli è stato proprio il nipote ma, nonostante ciò, quest'ultimo li riuscirà a convincere ad abbandonare la delinquenza e ad affidarsi alle sue mani per risollevare le sorti del ristorante evitando il fallimento.

Dopo essere riuscito nell'intento di far intraprendere la via della giustizia ai nonni, Miguel dirà loro di voler organizzare un evento per rendere omaggio ai genitori defunti, ma Roberto e Sabina tenteranno in ogni modo di dissuadere il nipote.

I genitori di Miguel sono dei criminali in galera e il giovane lo scoprirà

Gli spoiler iberici della soap opera rivelano che Roberto deciderà di rivelare tutta la verità a Miguel sui suoi genitori.

Olmedo senior, difatti, confesserà al nipote che i genitori di quest'ultimo stavano preparando un grosso colpo ma le autorità erano state avvisate di ciò che stava avvenendo e, piazzatesi nel luogo della rapina, li avevano colti in flagrante e arrestati.

Per Miguel, scioccato dall'amara scoperta che i genitori sono dei criminali adesso in galera, si inaugurerà un periodo di riflessione. Roberto, infine, intimerà al giovane Olmedo di non rivelare a Sabina di essere a conoscenza dei fatti, in quanto la nonna avrebbe preferito tenerlo totalmente all'oscuro.