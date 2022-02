Il triangolo del Gfvip, formato dalle gieffine Delia Duran e Soleil Sorge e lo squalificato Alex Belli, è tornato a regalare colpi di scena. L'occasione è stata la nuova diretta del reality, dove il Grande Fratello ha chiesto ad Alex di rientrare nella Casa per fare una scelta in definitiva tra la promessa sposa e l'ex coinquilina intima. Ma non solo. Delia è volata dritta in finale e Soleil non ha disapprovato il trionfo della venezuelana. In una confidenza post-diretta, infatti, ha riconosciuto il successo mediatico del gioco della rivale in amore, ammettendo di non sapersi prestare alle strategie.

E il tutto, intanto, divide l'opinione dei telespettatori, sui social.

Delia Duran è la prima finalista

La nuova nonché 40esima puntata del Gfvip 6 in corso ha registrato delle importanti novità per il pubblico di Canale 5. Delia Duran ha vinto la prova televoto settimanale come preferita dal pubblico, aggiudicandosi il titolo di prima finalista del reality. Non tutti i coinquilini vip si sono detti favorevoli al suo accesso alla finale: Manila Nazzaro, ad esempio, avrebbe preferito Davide Silvestri come primo finalista e, inaspettatamente, a sostenere la promessa sposa di Alex Belli è stata la sua rivale in amore, Soleil Sorge.

Soleil Sorge appoggia Delia

In una confidenza post-diretta al Gfvip, parlando a Katia Ricciarelli, Soleil Sorge ha così supportato la venezuelana: "Tutti che le stanno vicini e poi dicono che non se la merita?

Sono felice che sia in finale, se lo merita più di altri. Mediaticamente, Delia se lo merita più di tutti. Ha dato più lei che tante persone che sono qui a sopravvivere. A fare cosa, stanno loro? Lei fa tv. Io son pure felice alla fine, preferisco chi non si risparmia". E ha proseguito: "Magari umanamente non se lo merita, ma son contenta...

Ora vi beccate che lei sta in finale, visto che lo ha voluto tanto". Infine, ha ammesso che, a differenza di Delia, non riesce a prestarsi alle strategie, dicendosi quindi vera nel gioco: "Mi rifiuto di fare strategie e non arrivo in finale, pazienza".

Nel corso della diretta, le è stato mostrato l'rvm che immortala la pubblicazione via social della lettera che lei aveva indirizzato ad Alex Belli, di cui si è reso protagonista quest'ultimo.

”Conoscenza, amicizia e amore”, ha scritto Alex come descrizione del post, per poi menzionare il messaggio ricevuto da Soleil: "Aspettando il tuo colpo di scena". Il post dell'attore ha spiazzato Soleil, lasciandola senza parole.

Il pubblico si divide: rientra in gioco Alex Belli

Come ha reso noto, poi, il conduttore Alfonso Signorini, il Gfvip ha chiesto ad Alex Belli di rientrare nella Casa per due settimane, dopo un periodo di quarantena anti-Coronavirus: "Rientrerai nella Casa e deciderai come mettere fine al triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge".

Belli si palesa pronto a dare il suo ultimo colpo di scena, in vista della finale del reality, prevista per marzo 2022. Nel frattempo, l'opinione del pubblico si divide sul triangolo della Casa, come emerge dai principali messaggi sul profilo Instagram del Gf: ”Forza Soleil", "Brava Delia", " Che bello, ciak si gira con Belli".