Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 14 al 18 febbraio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Dante Romagnoli, che cercherà in tutti i modi di scalfire il potere di Umberto Guarnieri e questa volta riuscirà per davvero a metterlo nei guai. Spazio poi alle vicende di Sandro che non si arrenderà all'idea di dover rinunciare per sempre alla sua amata Tina.

Dante gioca sporco con Umberto Guarnieri: anticipazioni Il Paradiso 6 al 18 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 18 febbraio 2022, rivelano che Dante continuerà a giocare sporco alle spalle di Umberto Guarnieri.

Insieme a sua cugina Fiorenza, ha intenzione di mettere a punto un piano che possa scalfire il potere del commendatore e metterlo definitivamente con le spalle al muro. I due, infatti, mirano alla conquista del grande magazzino e in questo modo andrebbero a punire non solo Umberto ma anche Vittorio.

Il colpo di scena di questa vicenda, ci sarà nel momento in cui Flora si lascerà andare a delle dichiarazioni scottanti sul conto di Umberto e confesserà a Dante dell'esistenza di quella famosa lettera che il commendatore le ha scritto.

Umberto finisce nei guai per colpa di Dante e Fiorenza

Trattasi di una missiva di estrema importanza perché Umberto, sopraffatto dai sensi di colpa, scelse di mettere "nero su bianco", la sua verità legata alla morte di Achille Ravasi, padre di Flora.

Ebbene, le trame de Il Paradiso delle signore nella settimana 14-18 febbraio 2022, rivelano che Dante da quel momento in poi si metterà all'opera per cercare di ritrovare quella lettera.

Sarà la perfida e astuta Fiorenza ad avere la meglio, dato che la donna riuscirà ad intrufolarsi all'interno dell'abitazione dei Guarnieri e troverà quella fatidica lettera che Umberto aveva scritto a Flora.

Di conseguenza, Umberto finirà nei guai, dato che adesso Dante e Fiorenza sono a conoscenza della verità sulla morte di Ravasi e potrebbero servirsi di quella missiva per ricattare non solo il commendatore ma anche la contessa Adelaide.

Sandro vuole riconquistare Tina: trame Il Paradiso 6 al 18 febbraio 2022

Occhi puntati anche sulle vicende di Sandro: le trame de Il Paradiso delle signore al 18 febbraio rivelano che l'uomo non avrà intenzione di fare dei passi indietro circa il suo rapporto con Tina.

Sandro ha intenzione di riconquistare la sua amata e per questo motivo andrà avanti dritto per la sua strada, speranzoso di riuscire ad avere la meglio e supportato anche da Vittorio Conti, che sarà al suo fianco in questa "battaglia".

Occhi puntati anche su Gemma che, in questi nuovi episodi della soap opera, comincerà ad essere sopraffatta dal senso di colpa nei confronti della mamma, per averle rovinato la sua storia d'amore con Ezio.

Proprio per questo motivo, Gemma comincerà a pensare che l'unica soluzione ideale sia quella di dire tutta la verità ad Ezio e, in questo modo, prendersi la responsabilità di quello che è successo, assumendosi le colpe per la lettera minatoria che ha fatto recapitare a Gloria.

La ragazza andrà avanti oppure, alla fine, preferirà mantenere il silenzio e capire come si evolverà la vicenda? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso 6.