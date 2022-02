Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno discusso al GFVip. In preda a uno scatto di rabbia, la 19enne milanese ha reso nota una confidenza ricevuta dal coinquilino. Come spiegato dall'ex tronista di Uomini e Donne agli altri "vipponi", Alessandro le avrebbe confidato di voler avere un rapporto intimo con Delia Duran.

La versione di Codegoni

I due fidanzati, dopo giorni vissuti in tranquillità, hanno discusso per la gelosia di entrambi. Alessandro non ha gradito alcuni commenti di Sophie nei confronti dei nuovi arrivati Antonio e Gianluca. Dal canto suo, Codegoni ha sostenuto che il 30enne ligure sia infatuato di Delia Duran.

Tra un confronto e l'altro, la 19enne milanese ha perso le staffe: "Meglio che sto zitta e ti tutelo". Nel momento in cui Basciano ha continuato a fornire la sua versione, Codegoni ha sbottato: "Alessandro ha detto che vuole andare con Delia". La gieffina ha spiegato di avere ricevuto la confidenza mentre si trovava nel letto con Alessandro. Ma non è tutto, Sophie ha fatto sapere agli altri coinquilini della casa più spiata d'Italia che Basciano si è messo in testa di voler corteggiare la modella sudamericana.

Come un fiume in piena, Sophie ha affermato: "Questo è il vero Alessandro ragazzi...".

'Non posso perdonarlo'

Nel corso del suo sfogo, Sophie Codegoni ha dichiarato di essere stata offesa per l'ennesima volta dal coinquilino.

Nel dettaglio, l'ex volto di Temptation Island ha insinuato che lei sarebbe brava solamente a sedurre gli uomini. In replica, Codegoni ha chiosato: "Io sono una ragazza seria e non come dici tu". A causa della confidenza ricevuta su Delia, la 19enne milanese si è detta pronta a interrompere la relazione con Basciano: "Non posso perdonarlo".

Secondo Codegoni, Alessandro ha superato il limite: "Non lo voglio più, basta è chiuso".

Lo sfogo di Alessandro

Dopo avere lasciato parlare Sophie, Alessandro ha fornito la sua versione dei fatti e ha sostenuto che Codegoni si comporterebbe come una bambina. A tal proposito il 30enne si è detto stanco di discutere per il nulla.

Secondo Basciano, lui e Sophie non si fidano l'uno dell'altra. In merito al capitolo legato alla modella sudamericana, Alessandro ha smentito: "Se ho detto la cosa di Delia? Ho detto che è bella, ma lo è, direi che è evidente".

A detta di Alessandro, Sophie è gelosissima di lui ma agli altri vuole far vedere che sia il contrario. Non contento, Basciano ha minacciato l'abbandono del Reality Show. L'ex volto di Temptation Island ha spiegato che non vuole più privare suo figlio della sua presenza per stare in un programma dove non ha più nulla da dare.