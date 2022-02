Sul magazine di Uomini e donne, Armando Incarnato è tornato a parlare di Matteo Ranieri, dopo la lite avvenuta tra loro in studio. Il cavaliere napoletano, senza tanti giri di parole ha voluto dare un avvertimento al tronista ligure, dicendo che si deve dare una svegliata se non vuole perdere tutte le due corteggiatrici. Il rapporto di amicizia che legava il cavaliere a Matteo sembra essersi irrimediabilmente incrinato.

Armando su Matteo: 'Gli sono stato vicino quando ha rotto con Sophie'

Dopo la lite intercorsa tra Armando e Matteo in una delle ultime puntate di Uomini e donne, i rapporti tra i due si sono raffreddati.

In particolare, Matteo non ha gradito il tentativo di Armando di "soffiargli" la sua corteggiatrice Denise. Tutto perché reputava Armando una sorta di amico. Amicizia la loro nata lo scorso anno, dopo la fine del percorso di Matteo con Sophie. È stato proprio Armando a raccontarlo sulle pagine di U&D Magazine dove ha spiegato che solo dopo l'uscita di Matteo dal programma, hanno cominciato a sentirsi sui social. Prima di allora non si erano mai incontrati fuori dagli studi. Sta di fatto che i due sono entrati sempre più in confidenza tanto che proprio Armando gli è stato vicino quando Matteo e Sophie hanno rotto.

Incarnato ai ferri corti con Matteo: 'Gli volevo in bene incondizionato'

"Gli volevo un bene incondizionato", ha confidato Armando parlando di Matteo.

Non è un caso che abbia usato un verbo al passato. Dopo quanto è avvenuto ultimamente in studio, tra i due l'amicizia sembra essersi rotta. Matteo è rimasto deluso dall'atteggiamento di Armando e lo ha manifestato scoppiando pure a piangere durante l'accesissimo confronto avuto in puntata. Armando solo ora, ha svelato un retroscena sul suo rapporto con Matteo.

All'epoca della rottura con Sophie, sarebbe stato proprio il cavaliere a consigliargli di non rispondere agli attacchi sferrati dalla ex fidanzata. Sarebbe stato grazie ad Armando, che Matteo non è finito nel calderone del Gossip.

Uomini e donne, Armando avverte: 'Matteo deve svegliarsi'

Insomma, stando a quanto pubblicato su Uomini e donne Magazine, Armando Incarnato avrebbe dato dei consigli a Matteo per fargli superare indenne la bufera mediatica sorta dopo la rottura con Sophie.

Consigli che i effetti il giovane ha, seguito e che lo hanno portato ora sul trono di Uomini e donne. Ed ecco che ora, proprio nel programma di Maria De Filippi i due sono uno contro l'altro, dopo essere invece stati vicini sino a poco tempo fa. Armando di c'ero non si è pentito di aver mostrato interesse per Denise, nonostante sua una corteggiatrice di Matteo. Anzi, ha colto l'occasione di questa ultima intervista, per mandare un avvertimento al tronista: "Matteo deve svegliarsi, altrimenti rischia di trovarsi senza corteggiatrici". Ranieri è avvisato.