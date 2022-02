Cambio orario e programmazione per Il Paradiso delle signore 6. La soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, eccezionalmente per questa settimana, sarà in onda anche nella fascia pomeridiana del sabato pomeriggio.

Il 5 febbraio, infatti, sarà trasmesso un nuovo episodio inedito con la soap ambientata nel celebre grande magazzino del piccolo schermo anche se, questa volta, cambierà l'orario di messa in onda dato che la soap comincerà in netto anticipo rispetto alla programmazione abituale.

Nuovo cambio programmazione per Il Paradiso 6: ecco cosa succede il 5 febbraio

Nel dettaglio, eccezionalmente per questa settimana, Il Paradiso delle Signore 6 cambia programmazione e approda anche nella fascia del sabato pomeriggio di Rai 1.

La messa in onda di questo episodio speciale che andrà in onda il 5 febbraio in tv, è dovuto al fatto che la Rai deve recuperare la messa in onda della puntata che è saltata giovedì pomeriggio, per lasciare spazio al giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Lo speciale curato dal Tg1, ha occupato buona parte della fascia del pomeriggio, andando ad occupare anche lo slot orario che tradizionalmente è nelle mani della soap opera.

Di conseguenza, solo per questa settimana, Il Paradiso delle signore 6 approderà anche nella fascia del sabato pomeriggio ma in un orario diverso.

La soap Il Paradiso delle signore cambia orario di sabato pomeriggio

Non solo quindi cambio programmazione eccezionale ma anche cambio orario per la soap opera con protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

La messa in onda della puntata di sabato pomeriggio, infatti, è prevista a partire dalle ore 14, ossia subito dopo l'edizione di pranzo del Tg 1.

Va segnalato che, questa settimana la programmazione del sabato di Rai 1 sarà stravolta anche dalla cancellazione delle trasmissioni Dedicato e Linea Bianca, che normalmente vanno in onda nella fascia pomeridiana.

Il 5 febbraio, alle ore 14 ci sarà l'appuntamento inedito con Il Paradiso delle signore 6 e poi a seguire, alle 14:45 saranno trasmessi i funerali dell'attrice Monica Vitti, scomparsa in questi giorni.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso 6: Vittorio rinuncia a Tina

Intanto, in attesa di questa nuova puntata speciale della soap, le anticipazioni delle prossime puntate di questa sesta stagione rivelano che ci sarà grande scalpore e al tempo stesso preoccupazione per le sorti della contessa Adelaide, la quale sembra essere sparita nel nulla.

Intanto per Vittorio giungerà il momento di farsi da parte dopo che Sandro svelerà il suo intento di riconquistare di nuovo Tina Amato.

Di conseguenza, Vittorio farà un passo indietro e accetterà di farsi da parte per far sì che tra i due ex coniugi possa ritornare di nuovo il sereno e l'armonia di un tempo.