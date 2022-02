Soleil Sorge continua ad essere al centro dell'attenzione e delle polemiche in questo Grande Fratello Vip. L'ex protagonista di Uomini e donne più volte è stata criticata e attaccata per il suo disordine e per la scarsa igiene che avrebbe mostrato in questi mesi all'interno della casa di Cinecittà.

Nelle ultime ore, a puntare il dito contro Soleil Sorge, ci hanno pensato anche i suoi due amici Davide e Barù, che non si sono fatti problemi a punzecchiare e a lanciare frecciatine nei confronti della giovane influencer.

Davide e Barù attaccano Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: 'È sporca'

Davide e Barù si trovavano in camera da letto: Soleil Sorge abbandonando la camera non ha chiuso la porta ed ha scatenato l'ira dell'attore, che ha trovato pieno appoggio da parte del nipote di Costantino Della Gherardesca.

"Sole ha lasciato la porta aperta, mamma mia è proprio scoordinata. Fa un casino", ha sbottato Davide Silvestri che non ha perso occasione per puntare il dito contro l'ex protagonista di Uomini e donne.

"Eh quello sì, è proprio sporca", ha sentenziato ancora Barù che non si è risparmiato anche lui a tirare una frecciatina al vetriolo nei confronti di Soleil Sorge.

Soleil Sorge nel mirino dei suoi 'amici' al GF Vip 6

"Cioè non riesce ad uscire e chiudere la porta. Fa un casino. Che pa... guarda", ha sbottato ancora Davide che da diversi mesi condivide la camera da letto assieme all'ex protagonista di Uomini e donne e più volte non ha perso occasione per sbottare anche contro il disordine che spesso e volentieri lascia Sorge all'interno della casa del GF Vip.

Insomma, ancora una volta, la giovane influencer è finita al centro delle polemiche e delle critiche da parte dei suoi compagni di gioco che con lei stanno condividendo questa esperienza nel cast del celebre reality show, condotto da Alfonso Signorini.

In attesa di scoprire se queste parole di Davide e Barù verranno mostrate alla diretta interessata nel corso delle prossime puntate serali del GF Vip 6, per Soleil Sorge sta arrivando il momento di riaccogliere in casa Alex Belli.

Soleil si prepara al ritorno in casa di Alex Belli

Il celebre attore, dopo aver lasciato il cast del reality show Mediaset per ritrovare la serenità con la moglie Delia Duran, si appresta a rimettere piede in casa.

Il motivo? Sua moglie è diventata una nuova concorrente di questo GF Vip, conquistando l'accesso alla finalissima del 14 marzo e Alex Belli intende varcare la soglia della porta rossa per avere un confronto chiarificatore con lei.

Basterà Il ritorno in casa di Belli per far tornare il sereno e come reagirà Soleil Sorge? Lo scopriremo nelle prossime settimane di messa in onda.