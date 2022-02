Il Paradiso delle signore 6 continua con nuovi appuntamenti su Rai 1, raccontando le vicende dei personaggi che ruotano attorno al grande magazzino della Milano degli anni Sessanta.

Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 24 febbraio, Anna (Giulia Vecchio) porterà la piccola Irene sul posto di lavoro per farle conoscere i suoi colleghi e gli amici conosciuti in città. Nel frattempo, anche Stefania (Grace Ambrose) sarà messa al corrente della difficile situazione di Rocco (Giancarlo Comare) e Maria (Chiara Russo), mentre Beatrice (Caterina Bertone) si presenterà al Circolo per ringraziare Dante (Luca Bastianello) dell'aiuto che le ha dato.

Ci sarà spazio anche per Adelaide (Vanessa Gravina) che dovrà affrontare l'interrogatorio con il magistrato, ma anche per Ludovica (Giulia Arena) che dopo aver ricevuto una proposta lavorativa da Ferdinando (Fabio Fulco) si consulterà con Marcello (Pietro Masotti).

Stefania apprenderà che Rocco ha un'altra ragazza

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 24 febbraio sarà molto ricca e vedrà tra i protagonisti Anna che farà un passo importante con sua figlia Irene. La signorina Imbriani, infatti, deciderà di far conoscere alla bambina l'ambiente di Milano che l'ha accolta e il suo posto di lavoro.

Per Anna sarà anche un modo per presentare a Irene gli amici che per lei sono diventati una specie di famiglia.

Nel frattempo, anche Stefania verrà a sapere che Rocco ha un'altra fidanzata e si confronterà con le altre Veneri per capire come comportarsi con Maria che, ancora ignara di tutto, continuerà ad illudersi di sposare presto il suo fidanzato.

Beatrice sarà grata a Dante Romagnoli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 24 febbraio rivelano che per Adelaide sarà un giorno importante.

Per la contessa, infatti, arriverà il momento di affrontare l'interrogatorio con il magistrato e la donna si sentirà pronta a prendere di petto questo ostacolo.

Beatrice, invece, si sentirà debitrice nei confronti di Dante dopo l'aiuto ricevuto da Romagnoli per risolvere un problema di lavoro e abbasserà le difese nei suoi confronti.

La donna prenderà l'iniziativa e si recherà al Circolo per incontrarlo e ringraziarlo per quello che ha fatto per lei.

Ludovica chiederà il consenso di Marcello: anticipazioni puntata di giovedì 24 febbraio

Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di giovedì 24 febbraio, Ludovica riceverà una proposta di lavoro da parte di Ferdinando. Per la signorina Brancia potrebbe essere una buona occasione, ma la donna non accetterà senza prima aver consultato Marcello. Ludovica, infatti, riterrà fondamentale il parere del suo fidanzato prima di prendere una decisione in merito.