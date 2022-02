Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio ci saranno novità e colpi di scena.

In particolare, Franco verrà messo in crisi da una ricostruzione di Giovanni riguardo al rapporto con Katia. Quest'ultima e Boschi prenderanno una decisione molto importante per non rompere i loro equilibri personali e familiari.

Nel mentre, Rossella cercherà conforto in Riccardo a causa della difficile situazione del suo amico Corrado. Poi però arriverà Virginia a sorpresa a Napoli e metterà in crisi il rapporto di Rossella e Riccardo.

In particolare, la figlia di Silvia temerà di perdere l'uomo a causa dell'arrivo improvviso della ex di lui.

Franco ha dubbi sul rapporto con Katia

Franco rifletterà riguardo alla sua vicinanza a Katia. L'uomo inizierà ad avere dei dubbi sulla donna cercherà di capire come si dove comportare con lei; allo stesso tempo Boschi avrà anche da fare con suo suocero Renato. Intanto, i postumi di una sbornia provocheranno una emicrania molto brutta a Raffaele e Renato.

Nel mentre, Franco verrà messo in crisi dalla ricostruzione di Giovanni riguardo la sua storia con Katia. Infatti, Boschi proprio per questo motivo inizierà a nutrire dei dubbi nei confronti della donna.

Poco dopo, Patrizio fantasticherà sull'ipotesi di lavorare in un ristorante a Barcellona e quindi si chiederà se continuare o meno a lavorare al Vulcano.

Invece, Raffaele apprenderà che le cose tra Renato e Giuditta non sono andate come vorrà far credere la donna.

Rossella e Riccardo saranno in crisi a causa di Virginia

Successivamente, Rossella cercherà conforto in Riccardo per superare il dolore della situazione inerente al suo amico Corrado, poi ci sarà un arrivo inatteso che rovinerà la serenità di coppia: infatti giungerà in città Virginia, la ex di Crovi.

A questo punto Riccardo sarà sotto pressione sia sul lavoro che nel rapporto con Rossella.

Intanto, Franco e Katia prenderanno delle importanti decisioni per evitare che possano rompersi i loro equilibri personali e familiari.

Nel frattempo, Roberto continuerà a manipolare Chiara per ottenere il controllo del Gruppo Petrone.

Allo stesso tempo, la ragazza vorrà riavvicinarsi a Nunzio.

Poco dopo, tra Niko e Susanna il rapporto si consoliderà anche grazie all'intesa che si verrà a creare tra la ragazza e Jimmy. Intanto, a Palazzo Palladini una visita inaspettata metterà in crisi le vite di Serena e Filippo.

Infine, Chiara e Nunzio si ritroveranno, mentre crescerà in Rossella la paura che Virginia possa mettere a repentaglio la sua storia con Riccardo.