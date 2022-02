Nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda su Canale 5 a inizio marzo, Ida e Alessandro saranno in crisi. La dama bresciana sarà confusa sui sentimenti per il cavaliere, tanto che in lacrime, dirà di voler chiudere la conoscenza. Pinuccia invece, verrà ancora attaccata da Tina. Novità in merito al percorso di Matteo Ranieri che uscirà in esterna con una nuova corteggiatrice.

U&D, Ida e Alessandro vicini all'addio

Nel corso dei primi giorni di marzo, su Canale 5 andranno in onda puntate ricche di colpi di scena. Ciò che verrà trasmesso da riferimento alla registrazione avvenuta il 23 febbraio, dove Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembreranno sul punto di dirsi addio.

Proprio così, visto che le anticipazioni parlano di una profonda crisi tra i due. Lei in studio continuerà a manifestare tutte le sue insicurezze. Per lei ci sarà un nuovo corteggiatore, ma la dama deciderà di non farlo entrare per non far star male Alessandro. Gianni cercherà allora di indurli a darsi l'esclusiva ma entrambi troveranno mille scuse e decideranno di non darsi l'esclusiva.

Ida in lacrime dichiara di voler chiudere con Alessandro

Sarà ormai chiaro che qualcosa non va nella coppia Ida-Alessandro ad un certo punto, Maria De Filippi si accorgerà che la dama bresciana sarà in lacrime e pertanto ne chiederà il motivo. Ida a questo punto, dirà di voler chiudere con Alessandro. Platano uscirà poi dallo studio, seguita proprio dal cavaliere.

Al momento non si hanno notizie su cosa sia avvenuto tra loro dietro le quinte. Probabilmente se ne saprà di più con il prosieguo delle puntate di Uomini e donne. Non mancherà uno spazio dedicato a, Gemna, Galgani che come al solito sarà vita a battibecchi con Tina Cipollari.

Tina ancora contro Pinuccia nelle prossime puntate di U&D

L'opinionista di U&D, nelle prossime puntate, attaccherà nuovamente la signora Pinuccia. A Tina non andranno giù i modi supponenti della ottantenne e i modi sgarbati con i quali si rivolge a Alessandro. Nelle puntate in onda a inizio marzo, Pinuccia dirà di essere rimasta male sai commenti del web sul suo conto.

Il suo atteggiamento aggressivo però non cambierà visto che quando arriverà una nuova signora per Alessandro, lei cercherà in tutti i modi di manipolare il novantenne dicendogli che vorrà essere lei ad uscire con lui. Tina, a, questo punto, la attaccherà di nuovo dandole dell'egoista. Lo scontro sarà molto acceso, tanto che alla fine, Pinuccia uscirà dallo studio, seguita da Alessandro e da Maria De Filippi. Novità invece per quanto riguarda il Trono di Matteo Ranieri. Il ragazzo seguirà il consiglio della padrona di casa e farà scendere nuove corteggiatrici. Assente ancora Federica per problemi di salute.