Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e non mancano i retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime settimane. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Tina e Sandro, che saranno al centro dell'attenzione per la loro turbolenta relazione sentimentale.

A svelare, in parte, come si evolverà la situazione nel corso delle prossime puntate ci ha pensato l'attore Luca Capuano, che veste i panni di Sandro Recalcati. In una recente intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ha svelato che la situazione con Tina è molto articolata e decisamente più complessa di come è stata raccontata dalla donna.

Sandro e Tina al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che dopo il suo ritorno in città, Sandro si darà da fare per cercare di riconquistare di nuovo il cuore della sua ex Tina Amato.

Una situazione che non sarà facile da gestire dato che, nel corso di questi mesi in cui sono stati distanti l'uno dall'altro, Tina si è avvicinata a Vittorio Conti e tra i due ci sono stati una serie di baci inaspettati.

Sta di fatto che, nel momento in cui Sandro scoprirà la verità sui segreti di Tina e su questa tresca clandestina che c'è stata con Vittorio, deciderà comunque di non arrendersi e di andare avanti per cercare di riconquistarla.

Retroscena sulla coppia Tina-Sandro de Il Paradiso 6

Ma come si evolverà la situazione? Quali saranno i risvolti di questa intricata situazione sentimentale per la coppia Tina-Sandro?

A svelare dei retroscena ci ha pensato l'attore Luca Capuano che, in una nuova intervista, ha svelato che molto presto verrà fuori anche la versione dei fatti del suo Sandro in merito a questa rottura che ci fu con Tina.

"Capirete che la situazione tra Tina e Sandro è molto più articolata di quello che l'ex Venere ha fatto intendere", ha svelato l'attore de Il Paradiso delle signore 6, confermando di fatto che ci sarebbero ancora delle verità non dette in tutta questa situazione e tante altre rivelazioni da scoprire.

L'attore di Sandro fa chiarezza sui motivi dell'addio con Tina Amato

Ma cosa si nasconde dietro quell'abbandono di Tina che, di punto in bianco, scelse di lasciare Sandro e di tornare di nuovo a Milano?

Anche in questo caso, l'attore Luca Capuano ha scelto di fare chiarezza, svelando che quella fu una decisione dettata non solo dal problema di Tina alle corde vocali.

"Il rifiuto della malattia e dell'operazione minarono il matrimonio, ma anche gli affari di Sandro. Lui, però, non si arrende e vuole tornare con lei", ha sentenziato l'attore confermando che il suo personaggio farà di tutto nelle prossime puntate de Il Paradiso 6, per riconquistare Tina.