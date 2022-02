Sono passati pochi giorni da quando Manuel ha abbandonato la casa del GF Vip, ma la sua mancanza si fa sentire parecchio soprattutto nel cuore di Lulù. Poco prima di partecipare alla diretta del 31 gennaio, la ragazza si è lasciata andare a uno sfogo che ha intenerito i telespettatori: la principessina Selassié, infatti, ha ammesso di sentirsi sola e non considerata dagli altri vipponi, a partire da Sophie che non le starebbe vicino dopo l'addio di Bortuzzo.

Delusione per la protagonista del GF Vip 6

Il percorso di Lulù al GF Vip è in una fase di stallo.

Da quando Manuel ha lasciato la casa per tornare alla sua vita, la giovane sembra non trovare pace, tant'è che i fan si sono accorti che trascorre la maggior parte delle giornate a dormire. Nel confrontarsi con alcune compagne d'avventura, la principessina etiope ha ammesso di non stare bene, di sentirsi profondamente triste e poco considerata da quasi tutti gli inquilini.

"Senza Manu mi sento sola e persa, nessuno vuole stare con me", ha detto Selassié con le lacrime agli occhi e la voce tremante. Per avvalorare il suo pensiero, Lucrezia ha riportato un episodio accaduto poche ore prima: "Sono andata in piscina e c'erano Soleil e Sophie che parlavano. Non si sono neanche accorte della mia presenza e sono andata via".

La ragazza sta soffrendo molto sia per il distacco da Bortuzzo che per la poca vicinanza che le starebbero dimostrando quelle che lei ha sempre considerato delle amiche all'interno della casa.

Il crollo della concorrente del GF Vip

Lulù ha aggiunto che Manuel era l'unica persona in grado di farle vivere l'esperienza al GF Vip con spensieratezza, l'unico che si preoccupava per lei e che le strappava un sorriso nei momenti tristi.

"Ora è tutto diverso, gli altri se ne fregano di me", ha proseguito la principessina nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando martedì 1° febbraio.

Selassié si sarebbe aspettata maggiore empatia e affetto da parte di quelle vippone che le avevano promesso che non l'avrebbero mai lasciata sola dopo l'uscita di Bortuzzo, in primis da Sophie.

"Lei mi ha deluso tanto, passa tutto il tempo con Soleil. Mi vede che sto da sola e dovrebbe stare con me, che non sto bene", ha detto ancora la ragazza l'altra sera tra le mura di Cinecittà.

Lucrezia è fermamente convinta che se Codegoni fosse una sua vera amica non la ignorerebbe come sta facendo, anzi passerebbe tutto il tempo possibile con lei che sta attraversando un periodo di profonda tristezza.

L'accusa a Sophie prima della puntata del GF Vip

Lulù ha attaccato Sophie dicendo che le aveva promesso che sarebbero state sempre insieme dopo l'uscita di Manuel dalla casa, ma ciò non è avvenuto e lei si sente sola e messa da parte da quella che reputava un'amica. La principessina etiope ha anche detto che si sente isolata perché sua sorella Jessica passa molto tempo con Barù e lei non intende disturbarla, Sophie si divide tra Alessandro e Soleil, e lei è delusa da tutto ciò.

L'unica persona che sembra stare vicina a Lucrezia in queste settimane non semplici è Miriana: la donna ascolta sempre gli sfoghi della principessina ed è pronta a rincuorarla sull'affetto che ha nei suoi confronti. I fan di Selassié hanno scritto dei tweet per ringraziare Trevisan per quello che sta facendo per la loro beniamina in questi giorni in cui l'assenza di Bortuzzo si sta facendo parecchio sentire.

A consolare un pochino Lulù è la speranza che tra un paio di settimane il fidanzato possa tornare nella casa per farle una sorpresa per San Valentino. Parlando con Giucas, la giovane ha detto che le piacerebbe tanto riabbracciare Manuel proprio nel giorno in cui si festeggiano gli innamorati.