Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 con molte novità per i protagonisti che secondo le anticipazioni della puntata in onda martedì 15 febbraio dovranno risolvere diverse situazioni. Gemma (Gaia Bavaro) sopraffatta dai sensi di colpa, penserà che la cosa migliore da fare sia parlare con Ezio (Massimo Poggio) e dire tutta la verità in merito alla lettera, mentre Umberto (Roberto Farnesi) spingerà Flora (Lucrezia Massari) ad indagare sulle strategie di Dante (Luca Bastianello). Sandro (Luca Capuano), invece, per conquistare Tina (Neva Leoni) riuscirà a strappare a Brivio un accordo per scrivere la canzone del musicarello.

Infine, Veronica (Valentina Bartolo), per dimostrare il suo amore a Ezio rinuncerà alle nozze e l'uomo apprezzerà il gesto, anche se non si fiderà ancora di lei.

Gemma sarà presa dai sensi di colpa nei confronti di sua madre

La puntata di martedì 15 febbraio al Paradiso delle signore 6 sarà molto movimentata per la famiglia Colombo. Dopo il ritorno di Ezio e l'annuncio di voler rimandare le nozze, Gemma si sentirà profondamente in colpa nei confronti di sua madre che ha voluto assumersi le sue colpe pur di proteggerla. La ragazza maturerà la decisione di parlare con il signor Colombo e rivelargli che in realtà è stata lei a scrivere la lettera minatoria a Gloria, ma Veronica capirà le intenzioni di sua figlia e le impedirà di risolvere le cose in questo modo.

La signora Zanatta penserà che per dimostrare tutto il suo amore per Ezio sia necessario rispettare le sue volontà e per questo deciderà di annullare le nozze. Il compagno di Veronica apprezzerà molto il suo gesto, anche se ancora non riuscirà a fidarsi del tutto di lei.

Umberto proverà ad indagare su Dante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Al Paradiso delle signore 6, martedì 15 febbraio i riflettori saranno puntati anche su Umberto, ormai nel mirino di Dante. Il commendatore convincerà Flora ad accettare l'invito a pranzo da parte di Romagnoli per indagare sulle sue strategie, ma il piano di Umberto finirà per rivelarsi controproducente per lui.

L'invito di Dante per la stilista, infatti, non sarà del tutto disinteressato, ma mirerà a scoprire qualcosa di compromettente per i Guarnieri.

Sandro continuerà a sperare di riconquistare Tina: anticipazioni puntata di martedì 15 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 15 febbraio raccontano che Sandro sarà ancora determinato a riconquistare sua moglie, nonostante lei sembri ancora molto lontana da lui. Recalcati penserà di fare un altro passo verso il suo obiettivo, stringendo un accordo con Orlando Brivio per scrivere la canzone che farà parte del musicarello.